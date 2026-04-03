Dacian Cioloș a fost numit consilier prezidențial de către Nicușor Dan

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 3 aprilie 2026, pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Dacian Julien Cioloș”, transmite Administrația Prezidențială, care precizează că acesta își va asuma rolul de luni, 6 aprilie.

De asemenea, Nicușor Dan l-a propus pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Internaţionale a Francofoniei.

Dacian Cioloș a mai îndeplinit funcția de consilier prezidențial al lui Ilie Bolojan, care a asigurat interimatul la conducerea statului, după ce fostul președintele, Klaus Iohannis și-a dat demisia.

Dacian Cioloş a fost, în 2007, ministru al Agriculturii, iar în 2009 a fost numit comisar european pentru Agricultură, fiind învestiti în funcție în 2010.

În noiembrie 2015, Dacian Cioloş a fost desemnat prim-ministru al României după demisia premierului Victor Ponta, pe fondul tragediei de la Colectiv.