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Daniel Fenechiu: PNL nu intră în alcătuirea guvernului, PNL nu va vota Guvernul

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat în plenul Parlamentului, la ședința de învestire a Guvernului condus de Adrian Veștea, că formațiunea nu susține Guvernul și că includerea unor membrii de partid în Executiv nu înseamnă participarea Partidului la guvernare.
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Radu Mocanu
22 iun. 2026, 22:39, Politic
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„Partidul Național Liberal nu susține participarea persoanelor menționate în lista membrilor guvernului la formarea noului guvern. Dimpotrivă, așa cum am afirmat în repetate rânduri, prin deciziile organelor sale statutare, Partidul Național Liberal nu susține formula guvernamentală care face obiectul procedurii de Învestire aflate în curs de derulare”, a declarat Fenechiu. 

„orice fel de menționare a Partidului Național Liberal ca fiind parte din compoziția politică a guvernului reprezintă o gravă încălcare a normelor constituționale. Calitatea de membru PNL a anumitor persoane propuse pentru funcția de membru al guvernului nu are semnificația participării Partidului Național la guvernare”, a spus acesta despre miniștrii propuși care sunt membrii liberali. 

„Partidul Național Liberal nu va vota acest guvern”, conchide acesta. 

Desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier a creat un conflict în cadrul formațiunii, întrucât Partidul Național Liberal a decis în repetate rânduri că nu va mai intra la guvernare alături de PSD în urma moțiunii de cenzură care a demis fostul Executiv condus de Ilie Bolojan. 

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