David Attenborough, simbol al documentarelor despre viața sălbatică, împlinește 100 de ani

Născut la data de 8 mai 1926, regizorul britanic de documentare despre natură, David Attenborough, își va sărbători, vineri, cea de-a 100-a aniversare, relatează Le Figaro.

Un favorit al britanicilor, înnobilat de regina Elisabeta, și-a dedicat întreaga viață apărării animalelor și a naturii.

Este atât de apreciat, încât numele său a fost dat unor animale și plante, cum ar fi un mic păianjen australian, „Prethopalpus attenboroughi”, și o plantă carnivoră gigantică din Palawan, Filipine, „Nepenthes attenboroughii”.

Cariera lui David Attenborough, legată de BBC, a a debutat la începutul anilor 1950. Darul său natural pentru povestiri și vocea sa caldă, ușor de recunoscut, au cucerit rapid telespectatorii. De atunci, nu s-a mai oprit, iar entuziasmul său aproape copilăresc nu l-a părăsit niciodată.

Se estimează că 500 de milioane de oameni din întreaga lume au urmărit primul serial major despre natură pe care l-a produs, în 1979, Viața pe Pământ. „Mi-aș dori doar ca lumea să fie de două ori mai mare și ca jumătate din ea să mai fie explorată”, a spus el, la vremea respectivă, potrivit aceleiași surse.

„A adus natura în sufrageriile noastre. Ne-a dus în locuri în care altfel nu am fi ajuns niciodată, este un dar imens”, spune Sandra Knapp, botanistă și directoare de cercetare la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Deși deține o diplomă în științe naturale de la Universitatea din Cambridge, David Attenborough s-a prezentat întotdeauna ca o personalitate de televiziune și nu ca un om de știință.

Înnobilat în 1985 de regina Elisabeta a II-a, cu care era prieten, a sensibilizat publicul cu privire la devastarea cauzată de oameni. În 2025, în documentarul „Ocean”, a condamnat metodele de pescuit industrial ale națiunilor bogate, numindu-le „un colonialism modern al mării”. Multe dintre locurile filmate de Attenborough au fost distruse de atunci de activitatea umană.

David Attenborough nu mai cutreieră jungla sau deșertul, ci continuă să spună povestea planetei noastre. În „Wild London”, un documentar difuzat la începutul anului 2026 pe BBC, el se concentrează asupra vieții sălbatice extraordinare din Londra, locul său natal.