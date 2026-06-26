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Dezvăluiri ale fostului președinte ANI: „Iohannis m-a amenințat în mod direct”

Horia Georgescu, fostul președinte ANI, a declarat că fostul președinte al României Klaus Iohannis l-a „amenințat în mod direct”.
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Ioana Târziu
26 iun. 2026, 14:59, Știrile zilei
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Fostul președinte ANI Horia Georgescu a fost invitat, vineri, la emisiunea MEDIAFAX OFF the Record.

Iohannis, „cunoscut drept ranchiunos și răzbunător”

El a declarat că „Iohannis e cunoscut ca fiind un om ranchiunos și un om răzbunător”.

„Un nivel intelectual foarte scăzut. Se știau lucrurile astea. El părea inteligent că nu vorbește, dar el nu vorbea că nu avea capacități intelectuale”, a transmis acesta.

Întrebat dacă a fost răzbunarea lui Iohannis, Georgescu a declarat „evident. Prin diversi actori din sistem”.

„M-a amenințat în mod direct”

Iohannis m-a amenințat și în mod direct la un eveniment al GDS. Eram acolo cu alte două persoane care pot să confirme lucrul ăsta. Un reporter și încă o persoană”, a afirmat Georgescu.

Și a trecut pe lângă mine, l-am salutat. «Ce faceți?» Și eu zic «Bine, aici la eveniment». «E în regulă. Nu știu cât o să mai faceți bine». M-a amenințat direct”, a spus fostul președinte ANI.

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