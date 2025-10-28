Diagnosticarea cancerului de prostată în aceeași zi. Un instrument AI este utilizat pentru a analiza rezultatele

Bărbații suspectați de cancer de prostată vor putea obține un diagnostic din partea Serviciului Național de Sănătate (NHS) în decurs de o zi, în cadrul unui nou studiu clinic.

Inteligența artificială va fi utilizată pentru interpretarea scanărilor RMN, ceea ce înseamnă că leziunile problematice pot fi detectate în câteva minute, potrivit SkyNews.

În cazul în care o scanare concluzionează că există un risc ridicat de cancer, aceasta va fi trimisă unui radiolog pentru o evaluare prioritară, iar pacientul va fi programat pentru o biopsie în aceeași zi.

NHS Anglia afirmă că instrumentul de AI va fi testat inițial în până la 15 spitale, deși numai Leeds Teaching Hospital va testa procedura mai rapidă de „diagnostic rapid” într-o singură zi.

Este o abordare care ar putea scuti bărbații de luni întregi de așteptare. În prezent, bărbații suspectați de cancer de prostată trebuie să efectueze o RMN și o biopsie în termen de o săptămână de la trimiterea de către medicul de familie.

Cu toate acestea, timpul de așteptare poate fi mai lung, în funcție de capacitatea radiologilor.

Tehnologia „revoluționează” NHS

Secretarul pentru sănătate Wes Streeting a declarat că cancerul de prostată este o „boală devastatoare”, iar așteptarea îndelungată a rezultatelor testelor, a diagnosticului și a tratamentului este „inutil de stresantă” pentru pacienți.

„Prin valorificarea puterii tehnologiei, revoluționăm NHS și abordăm această problemă, cu ajutorul AI, care poate oferi diagnostice de prostată în aceeași zi, asigurând rezultate mai bune pentru pacienți și sprijin rapid pentru medici”, a adăugat el.

Directorul clinic național pentru cancer al NHS Anglia, profesorul Peter Johnson, a declarat că serviciul de sănătate este „cu adevărat entuziasmat de potențialul inteligenței artificiale”.

El a explicat: „Ca în cazul tuturor tipurilor de cancer, viteza este crucială – cu cât diagnosticul este mai rapid, cu atât tratamentul poate începe mai repede și poate oferi cele mai bune șanse de succes pentru pacienți și familiile lor”.

Cazuri în creștere

Cifrele de la Prostate Cancer UK sugerează că aproximativ unul din opt bărbați va suferi de această boală în cursul vieții.

Un total de 58.218 de bărbați au fost diagnosticați cu cancer de prostată în Anglia anul trecut, o creștere de aproape 9% față de 2023.

La începutul acestui an, fostul prezentator Sky News, Dermot Murnaghan, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer de prostată în stadiul patru și a îndemnat bărbații să insiste să se testeze dacă fac parte dintr-un grup cu risc ridicat.

Între timp, legenda rugby-ului, Sir Ian McGeechan, a solicitat guvernului să introducă un program național de screening.

Amy Rylance, de la Prostate Cancer UK, a declarat: „Instrumentul AI ar putea reprezenta o schimbare importantă, scutind bărbații de anxietatea prelungită și de deranjul vizitelor la spital, sporind în același timp capacitatea personalului nostru NHS, care muncește din greu”.