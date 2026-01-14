Doctor: „Mulți oameni iau oțet de mere pentru a slăbi, din păcate o fac în mod incorect”

Oțetul de mere a devenit, în ultimii ani, unul dintre produsele „vedetă” din regimul celor care vor să slăbească sau să adopte un stil de viață mai sănătos. Promovat intens pe TikTok, Instagram, Facebook și pe bloguri de nutriție, oțetul de mere apare în sute de rețete „minune”, shoturi, rutine matinale și provocări care promit o siluetă mai zveltă, o digestie perfectă și un sistem imunitar mai puternic, potrivit El Economista.

Popularitatea lui nu a apărut din senin. Obținut prin fermentarea sucului de mere până devine cidru și apoi vinagru bogat în acid acetic, produsul are într-adevăr beneficii: poate ajuta la reglarea glicemiei, susține flora digestivă, ține sub control senzația de foame și poate deveni un aliat util pentru metabolism, potrivit unor studii citate frecvent în mediul medical.

Totuși, o problemă majoră apare atunci când oamenii îl consumă fără informații corecte. Într-o analiză detaliată publicată online, medicul William Arias atrage atenția că foarte mulți își pot pune sănătatea în pericol tocmai încercând să fie mai sănătoși.

„Tot mai multă lume ia oțet de mere pentru slăbit, însă îl consumă greșit, punându-și sănătatea în pericol”, avertizează el.

Capsule și jeleuri aparent comode, dar ineficiente

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea oțetului de mere sub formă de capsule sau jeleuri, varianta preferată a celor care nu suportă gustul puternic al lichidului.

Medicul recomandă evitarea acestora și explică de ce varianta lichidă, crudă și organică, este superioară. Doar acolo se regăsește „mama oțetului” – o combinație naturală de bacterii și celuloză ce apare la fermentare și care ar contribui la efectele digestive și metabolice. În majoritatea suplimentelor, acest element esențial lipsește.

Cum și când trebuie consumat

Pentru mulți oameni, logica sună simplu: dacă două linguri ajută, cinci sau șase vor ajuta mai mult. Exact aici se produce eroarea periculoasă.

„Deși nu există o doză universală, majoritatea studiilor recomandă să nu depășim 30 ml pe zi, echivalentul a trei linguri”, spune medicul.

Depășirea limitei, mai ales perioade lungi, poate reduce nivelul de potasiu din sânge, ceea ce poate duce la complicații serioase, inclusiv tulburări cardiace.

Pe lângă cantitate, modul de administrare este decisiv. Arias recomandă ca oțetul să fie băut doar diluat în apă, niciodată direct, pentru a evita iritațiile și deteriorarea smalțului dentar.

Momentul ideal: chiar înainte de masă, mic dejun, prânz sau cină.

Când trebuie evitat complet

Există și situații în care consumul este interzis:

• ulcer gastric

• afecțiuni digestive severe

• sensibilitate gastrică diagnosticată

„Nu depășiți trei linguri pe zi. Iar în cazul ulcerului gastric, evitați să îl consumați și discutați cu gastroenterologul”, avertizează medicul.