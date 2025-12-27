Cinci lucruri de făcut dimineața pentru a avea o glicemie bună. Sfaturile nutriționiștilor

Gestionarea glicemiei începe din momentul trezirii. De la ceea ce persoana mănâncă până la modul în care se mișcă, obiceiurile pot avea un impact mare asupra stabilității glicemiei pe tot parcursul zilei. Menținerea unui nivel sănătos de zahăr din sânge poate ajuta la îmbunătățirea energiei, a dispoziției și a concentrării.

Pe de altă parte, creșterile și scăderile bruște ale glicemiei pot duce la oboseală, foame, iritabilitate și un risc crescut de boli cronice.

Cinci lucruri de făcut, potrivit experților

Nutriționiștii au întocmit un set de reguli care se aplică dimineață, după trezire, potrivit Eating Well.

1. Hidratează-te dimineața

Unul dintre cele mai simple, dar mai eficiente lucruri pe care le poți face pentru glicemia ta este să începi ziua cu un pahar cu apă. Stacey Woodson recomandă consumul a una până la două căni de apă, care ajută la diluarea excesului de glucoză din sânge, sprijinind rinichii în eliminarea zahărului.

2. Consumați un mic dejun bogat în proteine și fibre

Experții recomandă un mic dejun bogat în proteine și fibre.

„Cercetările arată că începerea zilei cu o masă săracă în carbohidrați nu numai că ajută la menținerea sub control a nivelului de zahăr din sânge de dimineață, dar oferă și beneficii de durată pe tot parcursul zilei, ducând la un control mai bun al zahărului din sânge după prânz și cină”, a explicat Tracy Mckelvey

În meniu pot fi incluse omleta vegetariană, avocado, untul de arahide întins peste o felie de pâine prăjită integrală, iaurt, fructe de pădure și nuci. Combinația de proteine și fibre ajută la încetinirea digestiei și stabilizează nivelul de zahăr din sânge.

3. Țineți cofeina sub control

Unele cercetări arată că prin consumul de cofeină, în special peste 250 de miligrame pe zi (aproximativ 2,5 cești de cafea), crește temporar nivelul zahărului din sânge. De aceea, consumul trebuie să fie redus.

Mișcarea și cina

4. Mișcați-vă

Incorporarea activității fizice în rutina de dimineață poate fi o modalitate rapidă și eficientă de a menține un nivel sănătos de zahăr din sânge. Mișcarea activează mușchii pentru a utiliza glucoza pentru energie, reducând cantitatea care circulă în fluxul sanguin. Mișcarea de dimineață nu trebuie să fie intensă.

5. Cinați mai devreme

Unele cercetări arată că ora cinei are efecte asupra glicemiei.

„Pentru a atinge niveluri mai sănătoase ale glicemiei când vă treziți dimineața, concentrați-vă pe rutina de seară. Cina înainte de ora 19:00 sau cu cel puțin două-trei ore înainte de culcare poate ajuta organismul să reducă glicemia”, a transmis medicul Carla Hernandez

Concluziile experților

Alte sfaturi pentru gestionarea nivelului de zahăr din sânge sunt mersul pe jos după masă, consumul de oțet de mere, limitarea băuturilor cu conținut ridicat de zahăr și mesele mici și frecvente

Concluzia experților este că implementarea unei rutine matinale favorabile glicemiei nu ar trebui să fie complicată. Obiceiuri simple, cum ar fi menținerea hidratării, consumul unui mic dejun bogat în nutrienți, luarea cinei mai devreme și încorporarea mișcării, pot face o mare diferență. Aceste metode susținute de experți nu numai că promovează niveluri mai bune de zahăr din sânge, dar susțin și sănătatea și bunăstarea generală.