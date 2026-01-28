Care este obiceiul de dimineață care poate prelungi viața, potrivit unui cardiolog

Rezultatele analizelor sunt adesea privite ca efectul unor ani de obiceiuri sănătoase sau nesănătoase.

Însă, un cardiolog susține că ceea ce se întâmplă înainte de micul dejun poate avea un impact surprinzător de puternic, scrie HindustanTimes.

Potrivit lui Sanjay Bhojraj, comportamentele simple de dimineață pot remodela, în timp, indicatori-cheie ai sănătății.

De ce diminețile stabilesc semnalele de sănătate ale organismului

Dr. Bhojraj explică faptul că mulți pacienți subestimează influența primelor ore ale zilei asupra metabolismului și stresului.

Hormonii de stres ating un vârf dimineața, iar instabilitatea glicemiei poate începe chiar înainte de prima masă.

O rutină matinală gestionată greșit poate compromite o zi altfel sănătoasă, spune el.

După peste două decenii în cardiologie și medicină funcțională, Dr. Bhojraj a observat un tipar clar.

Organismul răspunde puternic la semnalele biologice primite la începutul fiecărei zile.

Accentul cade pe stabilirea unui echilibru între stres, glicemie și metabolism încă din primele ore ale zilei.

Acest echilibru este susținut prin:

Reducerea stimulilor de stres imediat după trezire, în condițiile în care organismul produce natural cortizol dimineața, iar stresul suplimentar amplifică dezechilibrele.

Stabilizarea glicemiei înainte de micul dejun, pentru a evita un start haotic al zilei și variațiile nivelului de zahăr din sânge.

Respectarea ritmului biologic natural, deoarece corpul reacționează mai bine la semnale coerente, transmise zilnic la aceleași ore.

Crearea unui început de zi predictibil pentru organism, unde consistența contează mai mult decât intensitatea.

Aceste semnale pot influența nivelul de energie, inflamația, stocarea grăsimilor și capacitatea de recuperare.

Cum un singur obicei a schimbat întregul profil sanguin

În cadrul programelor sale, Dr. Bhojraj și echipa sa analizează constant analizele de sânge și evoluția săptămânală a indicatorilor de sănătate.

Ei identifică frecvent aceleași probleme ascunse, inclusiv răspunsuri dereglate la stres și sincronizare metabolică deficitară.

Aceste dezechilibre apar adesea chiar și la pacienți care urmează diete stricte și programe intense de exerciții.

Prin corectarea semnalelor de la începutul zilei, cu ajutorul unui obicei matinal simplu, pacienții au observat îmbunătățiri constante.

Schimbările raportate includ mai multă energie în câteva săptămâni, o recuperare mai bună și pierdere graduală de grăsime.

Important este că aceste beneficii au apărut fără diete extreme sau schimbări agresive de stil de viață.

O altă perspectivă asupra longevității

Dr. Bhojraj subliniază că sănătatea pe termen lung nu înseamnă optimizare continuă sau efort suplimentar.

În schimb, el consideră că longevitatea depinde de transmiterea semnalelor biologice corecte, la momentul potrivit.

„Longevitatea nu înseamnă să faci mai mult, ci să trimiți semnalele corecte, încă de dimineață”, spune el.