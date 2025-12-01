Prima pagină » Știrile zilei » Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi pieptul de pui

Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi pieptul de pui

Pe lângă ulei și sare, oțetul este un condiment foarte prezent în gospodării. Ideal pentru asezonarea salatelor, acest lichid are și alte utilizări în bucătărie pe care ar trebui să le cunoști. De exemplu, poate fi folosit pentru a curăța mai repede oul fiert, după cum a povestit un chef cu trei Stele Michelin. 
Sursa foto: Unsplash
Mădălina Dinu
01 dec. 2025, 18:01, Life-Inedit

Beneficiile oțetului de mere nefiltrat

În postarea publicată pe rețelele sale, o celebră nutriționistă spaniolă vorbește despre proprietățile oțetului de mere nefiltrat, pe care îl descrie drept un produs antimicrobian, antioxidant și un bun conservant. În ceea ce privește beneficiile, afirmă că oferă bacterii bune, crește absorbția fierului și a mineralelor, îmbunătățește digestia prin acidificarea stomacului, îmbunătățește răspunsul la glucoză și sensibilitatea la insulină, notează 20minutos.

Despre beneficiul de reglare a nivelului de glucoză, specialista, care a vorbit la un moment dat și despre importanța citirii etichetei scorțișoarei, explică:

Acidul acetic din oțet dezactivează temporar enzima alfa-amilază, cea care transformă amidonul în zaharuri în gură. În acest fel, zahărul și amidonul se transformă în glucoză mai lent, iar glucoza ajunge în organism mai lin. Acidul acetic ajută și mușchiul să producă glicogen mai repede, astfel că absorbția glucozei este și mai eficientă.“

Ea a precizat că orice tip de oțet este benefic pentru reglarea glucozei, „dar dacă este și nefiltrat, ai mai multe beneficii într-un singur produs“. Recomandă consumul unei linguri diluate în două sau trei degete de apă „chiar înainte de masă“.

Totuși, sfătuiește să nu se consume oțet de mere nefiltrat în caz de reflux sever.

„În acest caz vei simți că arde foarte puternic pe esofag, pentru că există afectare a mucoasei. Nu-l mai consuma și asta e“, avertizează, adăugând că „poate fi consumat fără probleme în cazul gastritei cronice, atâta timp cât nu există un reflux foarte accentuat.“

