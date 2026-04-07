Pe lângă Mihai Cojocaru, cel care a recunoscut pentru Mediafax că a făcut filmări pentru campania actualului președinte, și Andrei Bicuți, fiul omului de afaceri craiovean Liviu Gheorghe Bicuți, apare implicat direct în staff-ul de campanie al actualului președinte Nicușor Dan, fost primar general.

Andrei Bicuți a fost activ nu numai în campania de la Președinție din 2025, ci și campania locală din iunie 2024 și în referendumul pe care fostul primar general, Nicușor Dan, l-a organizat în noiembrie 2024, fiind beneficiar al unui contract din bani publici exact pe această temă.

Președintele Nicușor Dan: „Da, este o certitudine că în ancheta DIICOT sunt două persoane din campanie, cu care am lucrat, persoane subcontractate de alte firme. Întrebarea esențială: cine i-a plătit?”

„Nu am fost citat la DIICOT. Eu la DIICOT, vă aduc aminte, sunt cel care a depus plângerea care a dus la această cercetare penală. Dacă voi fi chemat vreodată, mă voi duce. Dar ce pot eu să spun mai mult decât ce a văzut toată lumea, că niște oameni au adus în spațiul public niște fotografii în care pretind că sunt eu? (…)

Sunt două lucruri clare. Unul: eu am făcut plângere la DIICOT a doua zi după ce elementele au părut în spațiul public. Și doi: da, în campania electorală am lucrat cu mai multe echipe care, în fine, au fost subcontractate de alte firme cu care am lucrat. Și da, e o certitudine că în ancheta DIICOT, două dintre aceste persoane au fost și în filmarea sau, în fine, fotografiile de care vorbim. Mai departe este treaba procurorilor și mi-aș dori…E foarte bine că au ajuns până aici…Mi-aș dori cât mai curând să răspundă la întrebarea esențială este cine i-a plătit pe oamenii ăștia”, a spus Nicușor Dan, astăzi, la Timișoara.

Echipa alegerilor locale din iunie 2024 a lui Nicușor Dan: Diana Iancu, Mihai Cojocaru, Andrei Bicuți, Ana Maria Geană, Matei Păun

Imagini publice postate pe rețelele de socializare surprind echipa care l-a înconjurat pe Nicușor Dan în campania alegerilor locale din iunie 2024.

În fotografii, alături de Nicușor Dan, apar Diana Iancu/ fostă Lazăr, Mihai Cojocaru, Andrei Bicuți, consiliera Ana Maria Geană și Matei Păun, la momentul exit pollurilor din 9 iunie 2024, când actualul președinte a câștigat al doilea mandat de primar al Bucureștiului.

În acea seară, Nicușor Dan a anunțat și organizarea unui referendum în București, odată cu primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie, scrutin ulterior anulat.

Andrei Bicuți, 20.000 de euro, prin achiziție directă, de la Primăria Capitalei, pe un caiet de sarcini semnat de Diana Iancu/ fostă Lazăr, consiliera lui Nicușor Dan

Potrivit datelor publice, Andrei Bicuți, tânărul de 29 de ani care apare în fotografii alături de Nicușor Dan și echipa sa de campanie din alegerile locale, a fost beneficiarul direct al unui contract de 20.000 de euro, făcut prin cumpărare directă, în noiembrie 2024, cu câteva săptămâni înainte de primul tur al prezidențialelor ulterior anulate.

La vremea aceea, actualul președinte Nicușor Dan era deja primar general la al doilea mandat și a propus organizarea pe 24 noiembrie 2024, odată cu primul tur al alegerilor prezidențiale, organizarea referendumului despre repartizarea taxelor și autorizațiilor de construcție din București.

Așa se face că, Diana Iancu/ fostă Lazăr, în calitate de șef al Direcției Presă/ Director Executiv semnează pe 5 noiembrie 2024 caietul de sarcini din partea Primăriei București pentru un contract de „media buying”, cu sursă de finanțare din bugetul local, pentru 100.000 de lei fără TVA.

Ulterior, caietul de sarcini a fost ridicat în SEAP, prin achiziție directă.

Andrei Bicuți – 10.000 de euro/ săptămână pentru promovarea referendumului lui Nicușor Dan din 2024. Contractul este aprobat în 3 ore și jumătate

Datele SEAP arată că ofertantul, adică firma lui Andrei Bicuți ( SC Training Private Group SRL) răspunde ofertei pe 7 noiembrie 2024, la ora 12.06 iar totul este acceptat de Primărie în doar 3 ore și jumătate.

La ora 15.36 – autoritatea contractantă Primăria acceptă oferta firmei lui Bicuți.

Astfel, Andrei Bicuți, cunoscut al Dianei Iancu/ fostă Lazăr potrivit datelor de pe rețelele de socializare, ajunge să presteze servicii pe bani publici de promovare pentru Primăria Capitalei, în contractul unde Diana Iancu/ fostă Lazăr semnase caietul de sarcini.

Potrivit caietului de sarcini, Andrei Bicuți, prin firma sa SC Training Private Group SRL, trebuia să:

Promoveze informațiile privind referendumul local pe care îl organiza Nicușor Dan către utilizatorii care locuiesc în București

Mesajele trebuiau să fie direcționate către utilizatorii care au vârsta de peste 18 ani

Numărul minim de utilizatori unici la care trebuia să ajungă mesajele promovate de PMB trebuia să fie de 1.500.000 pentru fiecare platformă de social media – Facebook, Instagram, Youtube

Postările PMB pe rețelele de socializare trebuiau să fie promovate pe paginile utilizatorilor de cel puțin 2 ori pe zi

Strategie de promovare: stabilirea obiectivelor specific campaniei de promovare și analiza publicului țintă

Gestionarea campaniei de promovare – Ads Management: optimizare zilnică intensă și targetare avansată

Potrivit contractului Andrei Bicuți, prin firma sa SC Training Private Group SRL, urma să:

furnizeze un raport zilnic al evoluției, progresului, pentru adaptarea rapidă la reacția publicului după consultarea cu Primăria Capitalei,

facă ședințe zilnice pentru analizarea evoluției campaniei

furnizeze un raport detaliat la finalul perioadei

Durata contractului pe care Andrei Bicuți (SC Training Private Group SRL) l-a primit de la Primăria Capitalei, condusă de Nicușor Dan, era de 14 zile/ 2 săptămâni, derulându-se în perioada 8-22 noiembrie 2024.

Andrei Bicuți, alături de consilierele președintelui, cu adresă de contact în SEAP pe firma lui…. Mihai Cojocaru

Datele lui Andrei Bicuți furnizate pentru acest contract de 10.000 euro/săptămână erau cele care îl leagă de Mihai Cojocaru. Andrei Bicuți și-a trecut ca email căsuța poștală de pe firma lui Mihai Cojocaru, înregistrată pe CStudio Ro Film Production SRL.

CStudio.ro este de fapt Creative Studio, unde își desfășoară filmările Mihai Cojocaru. Locația este în București, pe Strada Progresului.

Mihai Cojocaru a declarat pentru Mediafax că, într-adevăr, a lucrat în campania lui Nicușor Dan, s-a ocupat de filmări, dar întrebat despre audierea la DIICOT și scandalul fotografiilor dinaintea primului tur de scrutin acesta a evitat să dea un răspuns clar: “Nu știu ce anume pot comenta sau nu. Nici aici nu știu ce să vă zic”.

Diana Iancu/ Lazăr ca și Ana Maria Geană sunt consilierele aduse la Palatul Cotroceni de la Primăria Capitalei de către președintele Nicușor Dan.

Diana Iancu/ Lazăr este consilier prezidențial al Departamentului de Comunicare iar Ana Maria Geană este consilier de stat pentru românii de pretutindeni în Departamentul Politică Externă al Palatului Cotroceni.

Tânărul Bicuți primește contracte în 2026 pe profilul afacerilor tatălui său, Liviu Gheorghe Bicuți

Potrivit datelor publice, contractul de promovare a referendumului este singurul contract pe care Andrei Bicuți, fiul omului de afaceri craiovean Liviu Gheorghe Bicuți, l-a avut cu Primăria Capitalei, condusă de Nicușor Dan.

Însă în 2026, firma tânărului Andrei Bicuți a mai câștigat 3 contracte prin proceduri simplificate:

7 februarie 2026 : un contract de 1.746.831 lei, de lucrări construcții de centrale termice în comuna Crucea, Constanța

: un contract de 1.746.831 lei, de lucrări construcții de centrale termice în comuna Crucea, Constanța 12 martie 2026 : un contract de 925.396 lei, de lucrări echipamente computerizate pentru Spitalul Municipal Gheorgheni din Harghita

: un contract de 925.396 lei, de lucrări echipamente computerizate pentru Spitalul Municipal Gheorgheni din Harghita 13 martie 2026: un contract de 443.900 de lei, pentru mobilier medical (procedură aflată în desfășurare) tot pentru Spitalul Municipal Gheorgheni tot din Harghita

SC Training Private Group SRL firma tânărului Andrei Bicuți a avut în 2025 un profit de 162.000 de euro, declarând 12 salariați.

Tatăl său, Liviu Gheorghe Bicuți (52 de ani), deține mai multe societăți care activează în zona pharma/ servicii medicale. Principala sa societate, Creative & Innovative Management SRL (Creativemed), care oferă consumabile și echipamente medicale, inclusiv în perioada pandemiei, avea în 2024 – 14 salariați și un profit net declarat de 2,86 milioane de euro.

DIICOT, pe firul falsurilor din campanie

Potrivit unor surse judiciare, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism anchetează mai multe persoane care ar fi pus la cale o înscenare cu 3 zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025.

Pe 2 mai 2025, atât președintele Nicușor Dan cât și fostul premier și candidat la Președinție, Victor Ponta, au depus plângeri penale la DIICOT pentru fals, înșelăciune și alterare de conținut informatic, după ce Elena Lasconi, și ea candidat în alegeri, a prezentat poze trucate ale acestora, dintr-o presupusă întâlnire secretă care ar fi avut loc în decembrie 2024, la o casă din Tunari, lângă București, în care aceștia s-ar fi întâlnit cu fostul prim adjunct SRI, Florian Coldea.

Procurorii suspectează o înscenare, mai multe persoane fiind bănuite că au făcut fotografii folosind măști/machiaje specializate pentru a-i portretiza pe Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, locația din Tunari, Ilfov, fiind de asemenea închiriată.

În vizorul procurorilor sunt, potrivit acelorași surse, Mihai Cojocaru, Andrei Bicuți, Gheorghe Liviu Bicuți, dar și Dobre Adrian Marius, Bratu Răzvan Florin, Năstăsoiu Alexandru Cristian, operatorul Gabriel Alex Pop și electricianul de film Marian Cojocaru.

Procurorii DIICOT vor să afle atât participanții cât și toate persoanele care au comandat și plătit „înscenarea” care a avut loc cu doar 3 zile înaintea turul 1 al alegerilor prezidențiale din mai 2025 din România.

Cauza este investigată de doi procurori DIICOT de la Secția de Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a Criminalității Informatice.

Potrivit Cotidianul, în scandalul pozelor falsificate, vineri, a fost audiată de DIICOT și Elena Lasconi, nu numai Victor Ponta. Lasconi a declarat că nu are „niciun amestec”, a văzut ce a apărut în presă dar ea „nu vrea să-și facă păcate” fiind în postul Paștelui.

Nicușor Dan, pe 2 mai 2025, pe scările DIICOT: „ Întrebarea este: cui profită această mizerie? Și răspunsul este: sistemului condus de Marcel Ciolacu și implicit interfeței lui, Crin Antonescu”

Pe 2 mai 2025, Nicușor Dan a depus, la fel ca și Victor Ponta, o plângere penală la DIICOT pe tema pozelor false din campanie:

„Bună dimineața, am formulat o plângere împotriva doamnei Lasconi pentru trei infracțiuni: alterare de conținut informatic, fals informatic și înșelăciune. Prima dintre infracțiuni este de competența specială a DIICOT-ului și de asta am venit la DIICOT. Întrebarea este, cui profită această mizerie? Și răspunsul este: sistemului condus de Marcel Ciolacu și implicit interfeței lui, Crin Antonescu. Și următoarea întrebare este, unde sunt instituțiile statului român care au propus, care au promis un proces electoral corect? Dar sunt foarte mulți oameni cinstiți în țara asta și eu sunt foarte optimist că cu votul lor o să terminăm cu tipul ăsta de mizerie”.