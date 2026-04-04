DIICOT ia urma scandalului pozelor din campania la Președinție din 2025 și suspectează „o înscenare”. Un staff de campanie și un om de afaceri – audiați. Mihai Cojocaru recunoaște că a lucrat în campania lui Nicușor Dan

Procurorii DIICOT au luat urma scandalului fotografiilor din campania prezidențială din 2025, prezentate de Elena Lasconi, și au ajuns la o echipă de imagine (fotografi și operatori) implicată în campania electorală prezidențială a actualului președinte Nicușor Dan dar și la omul de afaceri craiovean, Liviu Gheorghe Bicuți.

„Înscenarea” bănuită de procurori

Pe scurt, procurorii cred că fotografiile care au fost publicate de Elena Lasconi că care i-ar fi arătat pe candidații Nicușor Dan și Victor Ponta întâlnindu-se cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, lângă București, ar fi fost realizate chiar de una dintre echipele implicate în campania din 2025, în realizarea fotografiilor fiind implicate mai multe persoane care s-au „mascat”, au făcut fotografiile dar au și închiriat locația din Tunari, Ilfov.

În scandalul pozelor din campanie ar fi implicați, potrivit unor surse judiciare:

Mihai Cojocaru, de la CStudio Ro Film Production SRL unul dintre operatorii care a lucrat în campanie cu președintele Nicușor Dan, prieten cu Andrei Bicuți și colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, aparținând lui Andrei Bicuți

Dobre Marius-Adrian, colaborator al firmei SC Training Private Group SR L, aparținând lui Andrei Bicuți

L, aparținând lui Andrei Bicuți Bratu Răzvan-Florin

Năstăsoiu Alexandru-Cristian

Bicuţi Andrei-Gabriel. Training Private Grup SRL este o firmă de serviciu suport întreprinderi, înființată în 2023, de către Gabriel Andrei Bicuți, care este fondator și administrator.

Bicuți Gheorghe-Liviu. Creative & Innovative Management SRL este o firmă înființată în 2016, tot pentru servicii suport întreprinderi, de către Liviu Gheorghe Bicuți.

POP Alex-Gabriel, operator

„Persoanele care au interpretat cele trei personaje au fost identificate și audiate, respectiv:

⁠ ⁠Bratu Răzvan-Florin(Dan Nicușor – Daniel),

⁠ ⁠⁠Năstăsoiu Alexandru-Cristian, (Victor Ponta)

⁠ ⁠⁠Cojocaru Marian, (Coldea Mihail – Florian)”

„Se conturează implicarea în această activitate a numiților Bicuţi Andrei-Gabriel, (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu, cu în sensul că aceștia din urmă le-au trasat sarcini directe privind organizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025. (…)

POP Alex-Gabriel – angajat pe funcția de ”operator imagine” în cadrul PRIVATE TRAINING GROUP SRL și colaborator al lui Mihai Cojocaru și implicit al CSTUDIO RO FILM SRL și totodată aceeași persoană care a pus la dispoziție mijloacele tehnice și a filmat cadrul filmului cu cei 3 actori interpretând persoanele Dan Nicușor Daniel, Ponta Victor Viorel și Coldea Florian-Mihail – a fost prezent în data de 06.03.2025 la filmarea clipului oficial de campanie al lui Nicușor Dan”, arată surse judiciare.

Mihai Cojocaru – la filmări în campania lui Nicușor Dan

Din datele publice dar și din declarațiile lui Mihai Cojocaru – reiese că acesta a lucrat pentru președintele Nicușor Dan în campania electorală. Acesta deține CStudio Ro Film Production SRL și are un studio pe Strada Progresului din Capitală.

În imaginile de pe rețelele de socializare, Mihai Cojocaru apare cumva coordonând/ gestionând echipa de filmare a candidatului Dan, fiind alături de consiliera președintelui Ana Maria Geană. Ana Maria Geană este fosta consilieră a lui Nicușor Dan de la Primăria Capitalei, actual consilier de stat al Președintelui pentru românii de pretutindeni, în Departamentul de Politică Externă al Palatului Cotroceni.

În plus, Mihai Cojocaru apare ca fiind într-o relație de amiciție și cu Andrei Bicuți, băiatul omului de afaceri Gheorghe Liviu Bicuți. În angrenajul lui Cojocaru apare și Pop Alex-Gabriel, operator.

Firma de „activități fotografice” a lui Mihai Cojocaru, CStudio Ro Film Production SRL, apare în 2024, în datele Ministerului de Finanțe cu un singur salariat și pe o pierdere netă de 10871 lei.

Mihai Cojocaru recunoaște că a lucrat pentru candidatul Nicușor Dan. Despre scandalul pozelor și audierea la DIICOT: „Nu știu ce anume pot comenta sau nu. Nici aici nu știu ce să vă zic”

Contactat de Mediafax, Mihai Cojocaru a recunoscut că a lucrat în campania președintelui Nicușor Dan: “Am lucrat împreună dar n-aș vrea să comentez”.

Întrebat ce a făcut la DIICOT, Cojocaru a spus: “Nu știu ce anume pot comenta sau nu. Nici aici nu știu ce să vă zic”

Întrebat dacă a fost audiat la DIICOT, Cojocaru a răspuns: “N-aș vrea să vă răspund, nu știu ce să vă răspund la asta, nu mă pricep, nu e zona mea. Nu mă pricep, nu știu ce pot să spun, ce nu pot să spun, nu înțeleg lucrurile acestea”

Solicitat să spună dacă a avut legătură cu scandalul pozelor din campanie, Mihai Cojocaru nu a vrut să dea niciun răspuns. „Nu cred că pot comenta, nu știu, nu mă pricep, nu este domeniul meu”. El a precizat că nu s-a ocupat de partea juridică, ci „doar a făcut lucruri practice”. Cojocaru a spus că s-a ocupat de filmări.

Cine sunt Andrei și Liviu Bicuți? Afaceri în zona Pharma

Andrei Gabriel Bicuți este un tânăr de 29 de ani din Craiova, care lucrează în București și este fondator și administrator al societății Training Private Grup SRL. Firma se ocupă de servicii de suport întreprinderi, a fost înființată în 2023 și în 2025, în perioada campaniei, a fost pe profit. Potrivit datelor de la ministerul de finanțe, societatea tânărului Bicuți apare în 2025 cu un profit net de 162.000 de euro și 12 angajați pe 2025.

Andrei Gabriel Bicuți apare în relații amicale atât cu Ana Maria Geană, consiliera președintelui, cât și cu Mihai Cojocaru.

Tatăl său, Liviu Gheorghe Bicuți (52 de ani), tot din Craiova, apare, ca fondator al firmei Creative & Innovative Management SRL. Societatea, înființată în 2016, tot pentru servicii suport întreprinderi, se ocupă potrivit Ministerului de Finanțe, de comerț cu ridicata al produselor farmaceutice. În 2024, firma oferă consumabile și echipamente medicale, avea 14 salariați și un profit net declarat de 2,8 milioane de euro.

De altfel, omul de afaceri Liviu Gheorghe Bicuți este implicat în mai multe societăți din zona pharma, potrivit datelor oficiale.

Numele omului de afaceri Liviu Bicuți a mai apărut într-un material al Europeilibere în 2024, în contextul unor afaceri din Republica Moldova. Liviu Bicuți a fost prezentat ca un potențial investitor pentru clubul de fotbal Zimbru Chișinău. Această inițiativă a fost mediatizată în contextul unei colaborări cu Vasile Tarlev, care dorea să „salveze” clubul.

Victor Ponta, după prezența la DIICOT: „Sunt 4 suspecți”

Fostul premier și candidat la Președinție, Victor Ponta, a anunțat pe rețelele de socializare că a fost chemat la DIICOT în acest caz:

„Chiar am o bombă. Nu doar pentru mine, pentru noi toți. Unde credeți că am fost astăzi? La DIICOT, structura centrală. M-au chemat, parte vătămată. Știu că ați uitat: anul trecut pe vremea aceasta, a ieșit doamna Lasconi la Antena 3 cu niște poze, cu trei zile înainte de alegeri.

L-am prins pe Ponta cu Nicușor Dan și cu Coldea să întâlnesc în își ce casă. Bineînțeles, era o minciună. Numai doamna Lasconi putea să creadă prostia asta și cu prietenii ei.

Dar a doua zi am depus plângere penală. Știu, o să-mi ziceți că s-a împlinit aproape un an. I-am criticat pe cei de la DICOT, pe la televizor.

Dom’le, d-un an de zile nu puteți să dovediți că-i simplu, că pozele alea sunt false.

În primul rând, după întâlnirea de azi, vreau să le cer iertare. Oamenii sunt mult mai serioși decât eram eu obișnuit cu alții, care dădeau la presă, care se lăudau cu tot felul de dosare și după aia nu se mai întâmpla nimic.

Văd că la DICOT au făcut exact invers. Bravo. Nota 10.

Au cercetat, au cercetat, au făcut toate cele, că nu era doar că pozele sunt false. Aia-i simplu. Dar ce s-a întâmplat de fapt? Și azi m-am trezit, am fost acolo, oamenii super profi și au patru suspecți.

Patru, trei tineri și un tip mai în vârstă. Nu știu încă exact care-i rolul lor, dar deja erau cu avocații acolo. Nu-i cunosc, pe respectivii patru.

Am zis sigur, nu au fost ei candidați. Ei au lucrat pentru un candidat. Dar pentru cine? Că pentru Lasconi sigur n-au lucrat, că s-a făcut praf.

Pentru mine sigur nu, că m-au afectat destul de mult. Probabil că au fost și oameni suficient de naivi, proști, ce or fi fost ei, care chiar au crezut că mă duc eu să mă întâlnesc cu Nicușor Dan și cu Coldea, nu știu ce, casă din o prostie. Nu-i vorba doar de poze falsificate, e mult mai mult decât atât.

Oamenii ăia au fost super profi. Se pare că au găsit mult mai mult decât atât și aștept ca și voi, ca cei patru, să nu se ducă la pușcărie așa de proști.

Să zică de fapt cine i-a angajat, cine i-a plătit, că a fost o operațiune destul de complicată, au închiriat o casă, că cine a avut de câștigat știm toți cine a avut de câștigat din povestea aia.

Acum poate că unde dai și unde crapă, poate că a făcut cineva cu alt scop, dar s-a schimbat istoria României.

Nu doar a mea personală, nu știu dacă fără acele poze false intram eu în turul 2, poate intra altcineva în turul 2, habar n-am. Istoria nu se scrie cu dacă și cu parcă, dar foarte, foarte, foarte interesant.

Super profi cei de la DIICOT, mi-au plăcut. Aștept și eu ca și voi să aflăm cei cu cei patru care s-au găsit ei să se intervină în campania electorală. Și cine sunt cei care au prostit-o pe madam Lasconi? Încă o dată, eu nu cred că Elena Lasconi și-a dat seama că e folosită în orb, așa se spune în manuale de specialitate. A fost fraieră, au păcălit-o, cât avea, avea 10% în sondaje joi-seară și-a mai luat 3% la 3 zile după, din cauza acestei prostii cu pozele.

De s-a schimbat istoria României și eu cred că nu doar eu vreau să aflu ce a fost acolo, cred că și voi, așa că vă țin la curent”.

2 plângeri penale la DIICOT în scandalul pozelor prezentate de Elena Lasconi

Pe 1 mai 2025, în ultimele zile de campanie și cu 3 zile înaintea primului tur de scrutin al prezidențialelor, Elena Lasconi, candidata USR, a publicat pe Facebook patru fotografii separate. Ea a susținut că acestea surprind o presupusă întâlnire secretă care ar fi avut loc în decembrie 2024 între: Nicușor Dan, primarul General al Capitalei, Victor Ponta, fost premier și candidat la Președinție și Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI.

Lasconi a sugerat că cei trei ieșeau din aceeași casă, cerând explicații publice despre legăturile dintre aceștia. Scopul postării a fost de a asocia imaginea lui Nicușor Dan cu figuri controversate („sistemul”), încercând să influențeze opțiunile electoratului de dreapta.

Replica celor vizați a fost imediată: Nicușor Dan și Victor Ponta au negat orice întâlnire, calificând imaginile drept „falsuri grosolane” și „fake-uri prost executate”.

La acel moment, experți în imagine au indicat „dovezi evidente” de manipulare digitală, sugerând că figurile (în special cea a lui Nicușor Dan) au fost introduse artificial în cadre.

Atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au depus plângeri penale împotriva Elenei Lasconi pentru fals și înșelăciune.

Pe 2 mai 2025, Nicuşor Dan a anunţat că a depus plângere împotriva Elenei Lasconi pentru alterare de conţinut informatic, fals informatic şi înşelăciune, după ce aceasta a publicat mai multe imagini care sugerau că s-ar fi întâlnit cu fostul prim-adjunt de la SRI Florian Coldea.

„Prima dintre infracțiuni este de competența specială a DIICOT și de aceea am venit la DIICOT: alterare de conținut informatic”, a spus Dan, menționând că a solicitat și efectuarea unei expertize tehnice informatice.

„Întrebarea este cui ajută această mizerie: sistemului condus de Marcel Ciolacu și interfaței sale Crin Antonescu”, a declarat Nicușor Dan în fața Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Buletin de București a descoperit ulterior că respectiva locație, unde apar făcute fotografiile, se afla în comuna Tunari, Ilfov, și se numește Vila 13. Casa era disponibilă spre închiriere pe platforme online de tip Airbnb și Booking.