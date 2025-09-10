Elena Lasconi, despre fotografiile publicate cu Nicușor Dan și Florian Coldea în campania electorală: „Nu regret că am dat acele poze. Nu am spus niciodată că sunt reale”

Invitată astăzi la emisiunea „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, din cadrul Gândul, Elena Lasconi a vorbit despre fotografiile publicate în campanie electorală, de la o presupusă întâlnire între Nicuşor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, care ar fi avut loc în decembrie 2024, după anularea alegerilor.

Elena Lasconi a declarat că nu regretă distribuirea acestor poze controversate în timpul campaniei prezidențiale și că nu a susținut niciodată că acestea sunt reale.

„M-am gândit mult pe ele. Nu aveam cum să le verific. Și oricum nu am spus că sunt reale.”, a spus fosta candidată la alegerile prezidențiale.

Elena Lasconi a mai spus că resursele sale pentru campanie erau extrem de limitate, în jur de 10.000 de euro, în timp ce campaniile celorlalți candidați se desfășurau cu milioane.

„Și am mers la risc. Am zis așa.. Care sunt avantaje sau dezavantaje, pro și contra? 10%. 10% nu este foarte mult. Ar putea să crească puțin sau ar putea să mă coboare și să îl crească pe Nicușor și, practic, să iasă din joc candidatul PSD și PNL, Crin Antonescu.”, a spus Elena Lasconi.

Fosta candidată a afirmat că distribuirea acelor imagini a contribuit la alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al țării: „100%.”

În ceea ce privește veridicitatea fotografiilor pe care fosta președinte USR le-a publicat, ea a spus că „eu am înțeles că sunt reale. Nu aveau, știu ce, date în spate. Nu mă pricep la fotografie. Sunt niște date care se ascund în spatele fiecărei fotografii. Dar m-aș bucura foarte mult că se cerceteze instituțiile statului, că înțeleg că Nicușor Dan doar s-a dus să facă plângere la Diicot. Să vedem ce depistează dumnealor și să ne spună.”