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Doi minori au dispărut duminică în timp ce erau la scăldat în râul Ialomița. Autoritățile încă îi caută

Duminică, doi minori în vârstă de 13 și 17 ani au dispărut în timp ce se aflau la scăldat în localitatea Ograda, în apele râului Ialomița. Cei doi încă sunt căutați de autorități.
Doi minori au dispărut duminică în timp ce erau la scăldat în râul Ialomița. Autoritățile încă îi caută
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Sursa foto: ISU București-Ilfov
Ioana Târziu
22 iun. 2026, 10:38, Social
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Duminică după-amiaza, în jurul orei 17:30, doi minori în vârstă de 13 și 17 ani au dispărut în timp ce se aflau la scăldat în localitatea Ograda, în apele râului Ialomița.

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„La locul solicitării au fost alocate de urgență o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Stației de pompieri Țăndărei”, au transmis autoritățile.

În sprijinul acestora, „au intervenit un echipaj de scafandri din cadrul ISU București-Ilfov și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița”.

Minorii nu au fost încă găsiți

„După aproximativ patru ore de căutări, cei doi minori nu au fost găsiți. Echipajele s-au retras în jurul orei 21:45, iar în această dimineață operațiunile de căutare au fost reluate”, potrivit acestora.

Misiunea este încă în dinamică.

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