Doljeanul confundat cu unul dintre ucigașii lui Adrian Kreiner, plasat sub control judiciar. Laurențiu Lăcătușu este acuzat că ar fi tâlhărit un cuplu de bătrâni

Doljeanul a ajuns în atenția opiniei publice după o gafă monumentală a Poliției. Pe 16 noiembrie 2023, mascații l-au ridicat din fața casei sale după ce l-au luat drept unul dintre asasinii lui Adrian Kreiner.

Laurențiu Lăcătușu, un muncitor în construcții din comuna Valea Stanciului, județul Dolj, a ajuns cunoscut peste noapte după o eroare colosală a polițiștilor. El a fost confundat de mascați cu unul dintre asasinii afaceristului sibian Adrian Kreiner.

În seara de 16 noiembrie 2023, când se întorcea de la muncă, doljeanul de 36 de ani s-a trezit înconjurat de mai mulți mascați. Aceștia l-au pus la pământ, l-au încătușat, apoi l-au băgat într-o dubă. Laurențiu Lăcătușu nu a înțeles ce i se întâmplă și nici nu a primit explicații de la oamenii legii.

După audieri, anchetatorii și-au dat seama că s-a făcut o confuzie, iar muncitorul nu avea nicio legătură cu crima din Sibiu. După această peripeție, Laurențiu Lăcătușu și-a reluat cursul firesc al vieții, doar că a avut numai probleme. Deși nevinovat, oamenii strigau după el pe stradă că este un criminal, iar firmele la care a încercat să se angajeze l-au refuzat. N-a reușit să-și mai găsească de muncă în țară, așa că ș-a încercat norocul și în străinătate. A fost, însă, păcălit de un român care a pretins că îl poate angaja la o firmă de construcții. A muncit la negru în Belgia câteva luni, fără să fie plătit. Când banii pe care-i avea la el din țară s-au terminat, s-a întors acasă. Ghinionul s-a ținut, însă, scai de el.

”L-au ținut nemâncat toată ziua și nici apă nu i-au dat”

La doi ani de când a fost reținut de polițiști fără nicio vină, săptămâna trecută, mascații l-au vizitat din nou. De data aceasta, i-au scotocit toată casa, apoi l-au dus la Poliția din Segarcea.

Acolo a aflat că el și un minor sunt suspecți într-un jaf care a avut loc într-un sat învecinat cu al lui. În seara de 14 septembrie, o familie de bătrâni a fost agresată și tâlhărită. Cei doi indivizi care au intrat peste ei în casă purtau cagule și mănuși. Hoții i-au bătut pe bătrâni și le-au furat 3.000 de lei.

Presupusul complice al lui Lăcătușu este un adolescent de 15 ani, pe care bărbatul îl mai lua cu el ca să îl învețe meserie. Laurențiu Lăcătușu a fost eliberat miercuri, dar a fost plasat sub control judiciar.

El este monitorizat permanent printr-o brățară electronică de supraveghere.

”L-a adus Poliția acasă. Era foarte obosit. Mi-a zis că l-au ținut nemâncat toată ziua și nici apă nu i-au dat. A găsit el pe acolo un pahar de unică folosință și a băut apă de la chiuvetă. Le-a spus polițiștilor că nici nu îi cunoaște pe acei bătrâni. El este foarte milos, ajută mereu bătrânii, cum să facă așa ceva? Și dacă este mort de foame, nu fură un ou, cum se spune. Cum să se ducă să bată niște bătrâni și să le fure banii?”, a declarat mama bărbatului, Dorina Lăcătușu în exclusivitate pentru MEDIAFAX. Femeia este convinsă că polițiștii i-au pus gând rău fiului său și că se răzbună întrucât el a deschis acțiune împotriva celor care l-au reținut din greșeală.

”Prima dată, l-au luat pentru crimă, acum pentru furt. Mai au să îl ia pentru viol. Este clar că cineva se ține de capul lui. Am auzit că fata acestor bătrâni este polițist, iar fiul său este director de penitenciar. Laurențiu nu mai are nici telefon, că i-au oprit telefonul la Poliție. I-au spus să nu ia legătura cu nimeni, nici cu vecinii”, a adăugat femeia.

Polițiștii care l-au reținut dintr-o eroare în cazul de la Sibiu, cercetați

După cele întâmplate în 2023, când a fost confundat cu un criminal și ridicat de mascați din fața casei sale, Laurențiu Lăcătușu a făcut plângere pentru loviri și alte violențe, rele tratamente și tortură psihică.

Doljeanul și-a scos și certificat medico-legal, care atestă că a suferit leziuni care au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale.

Cu toate acestea, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a decis clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracțiunilor de purtare abuzivă și tortură. Pe de altă parte, s-a decis disjungerea cauzei, formarea unui nou dosar. Astfel, vor fi efectuate cercetări cu privire la comiterea infracțiunii de represiune nedreaptă, constând în aceea că persoana vătămată ar fi fost reținută fără drept, fără să existe vreun indiciu sau vreo probă că a comis fapta de care era acuzată și fără să îi fie asigurată asistența juridică obligatorie sau să i se aducă la cunoștință motivele reale ale reținerii.