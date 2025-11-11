Prima pagină » Social » Ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ani grei de pușcărie

Ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ani grei de pușcărie

Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu - Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae - au fost condamnați la ani grei de pușcărie de către magistrații Tribunalului Alba.
Ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ani grei de pușcărie
Andreea Tobias
11 nov. 2025, 14:48, Social

Sentința vine la doi ani și șase zile de la comiterea crimei, potrivit alba24.ro.

Cosmin Zuleam, încă în libertate, a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.

Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată – condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.

Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

Cei trei sunt obligați și la plata unor daune morale substanțiale: Adriana Emilia, partenera lui Kreiner, va primi 150.000 de euro în solidar, iar Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri – 300.000 euro daune morale în solidar.

Sentințele nu sunt definitive

Cele 16 ceasuri furate în noaptea crimei, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.

Sentințele nu sunt definitive.

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Tribunalului Sibiu, dar între timp, toți judecătorii au devenit incompatibili, deoarece au judecat alte dosare, în stadiul incipient, în care aceștia erau inculpați. Drept urmare, dosarul a ajuns la Tribunalul Alba, în urma unei decizii a Curții de Apel Alba Iulia.

După ce l-au ucis pe Adrian Kreiner, cei trei au fugit din țară, cu ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro. Ghiță și Minae au prost prinși, primul în Scoția, iar al doilea în Irlanda. De atunci se află în arest preventiv în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor