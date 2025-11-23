Efecte metabolice surprinzătoare. Microbiomul intestinal transformat în fabrică de longevitate

O echipă de cercetători a descoperit o metodă de a transforma bacteriile din sistemul digestiv în mini-fabrici de longevitate capabile să genereze compuși care susțin o viață mai lungă.

Testele preliminare arată efecte metabolice surprinzătoare declanșate de un antibiotic simplu, neabsorbit.

Meng Wang, liderul grupului senior Janelia, și colegii săi s-au concentrat pe biologia îmbătrânirii. Au dorit să exploreze modul în care descoperirile lor despre compușii care sporesc longevitatea ar putea fi aplicate în situații reale.

Fabrică de longevitate: microbiota intestinală

O abordare a implicat încurajarea microbiotei intestinale – comunitatea diversă de bacterii din tractul digestiv care produce numeroase substanțe chimice – să producă metaboliți care influențează pozitiv animalele în care trăiesc.

Ținta inițială a fost acidul colanic. E un compus bacterian intestinal care s-a dovedit anterior că prelungește durata de viață a viermilor rotunzi și a muștelor de fructe.

Antibioticul care transformă bacteriile în fabrică de longevitate

Într-o nouă cercetare, echipa lui Wang arată că bacteriile produc în exces acizi colanici atunci când sunt expuse la doze mici de antibiotic cefaloridină.

Viermii rotunzi tratați cu cefaloridină au trăit mai mult decât cei netratați. Au transformat practic microbiomul intestinal într-o fabrică de longevitate naturală.

Efecte metabolice surprinzătoare la șoareci

La șoareci, doze mici de cefaloridină au indus transcripția într-o porțiune a genomului bacteriilor intestinale responsabile de sintetizarea acizilor colanici.

Acest lucru a dus la efecte metabolice surprinzătoare la animale. A crescut colesterolul bun și a scăzut colesterolul rău la masculi. La femele, s-a redus și nivelul de insulină la femele.

Aceste efecte metabolice surprinzătoare sugerează că fabricile de longevitate create în intestin pot avea un impact major asupra sănătății generale.

Avantajul major: fără efecte secundare

Deoarece cefaloridina nu este absorbită de organism dacă este ingerată pe cale orală, antibioticul induce modificări în microbiomul intestinal. Nu afectează restul corpului animalului.

Acest lucru elimină efectele secundare și toxicitatea asociate cu medicamentele tradiționale care acționează direct asupra organismului.

O nouă abordare în dezvoltarea medicamentelor

Cercetătorii afirmă că noua lucrare evidențiază o cale promițătoare pentru utilizarea medicamentelor care vizează bacteriile în scopul promovării longevității.

Ei speră că aceasta poate inspira o nouă modalitate de gândire în ceea ce privește dezvoltarea medicamentelor.

În loc să dezvolte medicamente care vizează direct organismul, cercetarea sugerează că oamenii de știință ar putea proiecta compuși care vizează microbiota, transformând-o într-o adevărată fabrică de longevitate care produce compuși benefici pentru animalele gazdă.

Studiul a fost publicat de cercetătorii de la Howard Hughes Medical Institute pe 16 noiembrie 2025 și deschide noi perspective în înțelegerea legăturii dintre microbiomul intestinal și procesul de îmbătrânire sănătoasă.