Bob Weir, cofondatorul trupei rock Grateful Dead, a murit la vârsta de 78 de ani

Veteranul muzician rock Bob Weir, chitaristul ritmic al trupei Grateful Dead, care a ajutat legendara trupă de improvizație să treacă prin decenii de schimbare și succes, a murit la vârsta de 78 de ani, potrivit unui comunicat postat pe contul său de Instagram.
Sursa: Facebook
Laurentiu Marinov
11 ian. 2026, 03:33, Știri externe

El a fost diagnosticat cu cancer în iulie și „a cedat din cauza unor probleme pulmonare subiacente” înconjurat de cei dragi, se arată în comunicat. Nu se menționează când sau unde a murit, potrivit The Guardian.

Împreună cu regretatul cofondator și chitarist principal al trupei Grateful Dead, Jerry Garcia, Weir a fost unul dintre cei doi soliști și vocaliști principali ai grupului pentru cea mai mare parte a istoriei trupei.

Weir a fost cel care a cântat versurile imnului boogie caracteristic trupei, Truckin’, și cel care a scris piese cheie precum Sugar Magnolia, Playing in the Band și Jack Straw.

Ziarul britanic Independent l-a numit pe Weir „probabil cel mai mare, chiar dacă cel mai excentric, chitarist ritmic al rockului”.

După moartea lui Garcia, în 1995, la vârsta de 53 de ani, Weir și-a croit o carieră solo interesantă, și a participat la reuniuni ale membrilor Dead supraviețuitori în diferite formații.

