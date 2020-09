Extragere LOTO, duminică, 6 septembrie. Numerele câştigătoare

Rezultate LOTO - duminică, 6 septembrie. Numerele câştigătoare:



Loto 6/49: 34; 9; 46; 37; 3; 2

Joker: +4; 10; 34; 23; 32; 8

Loto 5/ 40: 26; 30; 18; 36; 25; 5

Noroc: 3166534

Super Noroc: 853164

Noroc Plus: 956120



LOTO 3 septembrie - Trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc

La tragerea Joker de joi, 3 septembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 135.992,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 74-084 din Bucuresti sector 4 si a fost completat cu doua variante simple la Joker, pretul biletului fiind de 8,5 lei.

Joi, 3 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 30 august, Loteria Romana a acordat peste 16.600 de castiguri in valoare totala de peste 925.500 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,35 milioane lei (aproximativ 487.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 217.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10 milioane lei (peste 2 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 158.000 de lei (peste 32.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 512.000 de lei (peste 105.000 de euro), iar la Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 42.400 de lei.