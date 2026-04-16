Financial Times: UE va relaxa pentru statele membre regulile privind fuziunile corporative pentru a crea „campioni europeni”

UE plănuiește cea mai mare relaxare a regulilor sale privind fuziunile corporative din ultimele decenii , în contextul în care Europa se confruntă cu o presiune tot mai mare de a construi campioni globali capabili să concureze cu rivalii americani și chinezi.

conform proiectelor consultate de Financial Times. Comisia Europeană va acorda o importanță mai mare „inovației, investițiilor și rezilienței pieței interne” atunci când va decide dacă va aproba acorduri,

Schimbarea propusă ar marca cea mai radicală schimbare luată de Bruxelles de la anii 2000 încoace, când autoritățile de reglementare în domeniul concurenței au plasat efectul fuziunilor asupra consumatorilor în centrul deciziilor lor.

Noile directive privind fuziunile, care sunt încă supuse modificărilor, ar extinde termenii pe baza cărora Bruxelles-ul evaluează acceptabilitatea unei fuziuni.

Reformele au fost foarte așteptate de către negociatori și investitorii care analizează o posibilă consolidare viitoare. Dacă va fi adoptată de Comisie, noua abordare politică ar reflecta o schimbare mai amplă a stării de spirit politice pe întreg continentul, cu apeluri pentru a permite mai multor „campioni europeni” să se confrunte cu giganții corporativi din SUA și China.

„Orientările reprezintă o ruptură față de trecut”, a declarat un oficial UE, numindu-le „o abordare ambițioasă care reflectă realitățile unei concurențe globale din ce în ce mai dificile”. Oficialul a adăugat că orientările reflectă „prioritățile acestui mandat al Comisiei – ambiția și amploarea”.

Pentru a crește competitivitatea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut o „nouă abordare” privind concurența , care „susține mai mult companiile care se extind pe piețele globale”. Însă s-a confruntat cu rezistență din partea unor state membre liberale și a unor părți ale Comisiei, care se tem că relaxarea restricțiilor privind fuziunile ar afecta inovația, ar diminua investițiile și ar obliga consumatorii să plătească mai mult pentru bunuri și servicii.

Proiectul de orientări menține obiectivul fundamental de a menține o concurență efectivă. Însă se menționează că „creșterea și extinderea firmelor… astfel încât să atingă dimensiunea necesară pentru a concura la nivel global, poate fi pro-concurențială”, argumentând că acest lucru poate avea un „impact pozitiv” asupra UE.

Observând o schimbare a contextului geopolitic, documentul susține că economia „s-a îndreptat către sectoare mai inovatoare, unde atât scara, cât și inovația sunt esențiale pentru concurență”. Acesta solicită diviziei antitrust a UE să acorde o atenție mai mare impactului fuziunilor asupra „amplorii, inovării, investițiilor și rezilienței, ca factori pro-concurențiali care pot beneficia de un anumit grad de consolidare”.

Deși acești factori au fost luați în considerare la investigarea fuziunilor europene, companiile s-au plâns de mult timp că astfel de argumente au fost întotdeauna secundare în raport cu evaluările puterii de stabilire a prețurilor.

Proiectul susține că inovarea și extinderea aduc beneficii, în cele din urmă, consumatorilor, de exemplu prin asigurarea accesului la factori de producție critici și prin consolidarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare.