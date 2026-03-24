Florin Barbu s-a întâlnit cu comisarul european Costas Kadis. Cei doi au discutat viitorul pescuitului și acvaculturii în UE

În cadrul întâlnirii de la Ministerul Agriculturii, cei doi oficiali au abordat teme precum viitorul Politicii Comune în domeniul Pescuitului, Cadrul Financiar Multianual post 2027 și direcțiile de dezvoltare ale economiei albastre la nivel european.

Ministrul Florin Barbu a subliniat necesitatea unei abordări integrate și simplificate pentru dezvoltarea sectorului maritim, specificând asupra necesităților Mării Negre.

„Cred că viitorul politicii europene în domeniul pescuitului trebuie construit pe un echilibru real între sustenabilitate, competitivitate și nevoile comunităților costiere. Avem nevoie de politici bazate pe date, dar și de soluții adaptate specificului fiecărui bazin maritim. Marea Neagră are particularități care trebuie recunoscute și integrate în deciziile europene. În același timp, dacă vrem un sector rezilient, trebuie să investim mai mult în acvacultură, procesare și în lanțul valoric, astfel încât să creștem valoarea produselor și să reducem dependența de importuri”, a transmis ministrul Barbu, potrivit comunicatului de presă emis de Ministerul Agriculturii.

Comisarul european Costas Kadis a apreciat rolul României ca partener important în regiunea Mării Negre și angajamentul acesteia pentru gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole.

„Dialogul de astăzi confirmă importanța unei abordări bazate pe date, adaptată specificului regional și necesitatea de a sprijini comunitățile costiere în tranziția către un sector mai rezilient și competitiv. Vom continua să lucrăm împreună pentru a asigura un cadru european coerent care să susțină atât viitorul economic, cât și sustenabilitatea sectorului pescuitului”, transmite oficialul european.

„Un punct central al întrevederii l-a constituit specificul Mării Negre, România susținând necesitatea unei abordări echilibrate, care să reflecte realitățile regionale și să asigure condiții corecte de competiție”, se mai arată în comunicatul de presă.

România și-a reiterat implicarea în implementarea politicilor europene, prin contribuția la colectarea datelor și consolidarea mecanismelor de control, pentru gestionarea corectă a resurselor piscicole.