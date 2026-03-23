Comisarul european pentru pescuit și oceane face o vizită în România

Luni, programul include vizite la mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană în sectorul pescuitului, inclusiv la unități de procesare a produselor pescărești, o inițiativă de dezvoltare locală care sprijină comunitățile pescărești, proiecte care îmbunătățesc accesul la servicii esențiale, precum și la un proiect de restaurare a ecosistemului.

Comisarul se va întâlni cu autorități locale și reprezentanți ai comunităților pescărești, ai industriei și ai organismelor consultative.

Marți, comisarul Kadis va avea întrevederi cu autorități române și cu reprezentanți ai domeniului.

Sunt programate întâlniri cu ministrul Agriculturii și cu ministrul Mediului. Se vor discuta prioritățile de politică, instrumentele de finanțare și cooperarea în curs în domenii precum gestionarea pescuitului, protecția biodiversității și utilizarea durabilă a resurselor marine și de apă dulce.

Vizita evidențiază angajamentul Comisiei Europene de a sprijini România în dezvoltarea unui sector al pescuitului și maritim rezilient și sustenabil, transmite Comisia Europeană.