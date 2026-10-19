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Foametea se agravează în lume. Ce scor are România și de ce Spania nu apare în clasament

Foametea afectează sute de milioane de oameni, iar 57 de țări nu vor ajunge până în 2030 la un nivel scăzut al acestui fenomen.
Foametea se agravează în lume. Ce scor are România și de ce Spania nu apare în clasament
Foto: Unsplash
Mădălina Dinu
19 oct. 2026, 10:38, Social
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România se află în categoria statelor cu un scor sub 5, în timp ce Spania nu figurează în clasamentul global, deși prețul alimentelor rămâne o problemă pentru multe familii.

Foametea continuă să fie una dintre marile probleme ale comunității internaționale. Conflictele armate, crizele economice, fenomenele meteorologice extreme și reducerea finanțării pentru ajutor umanitar se suprapun și îngreunează accesul la hrană pentru milioane de persoane.

Indicele Global al Foametei din 2026 indică un scor mondial de 18,1 puncte, față de 17,6 în 2018. Raportul arată că 44 de țări se confruntă cu niveluri grave sau alarmante ale foametei, iar în 32 situația s-a înrăutățit. Alte 57 de țări nu vor ajunge la un nivel scăzut al foametei până în 2030 dacă tendința actuală continuă. Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

 

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