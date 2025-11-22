Fostul soț s-a recăsătorit? Nu pierzi dreptul la partajul bunurilor comune

Conform Codului Civil, împărţirea se face de regulă în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar.

Dacă un bun este indivizibil, legea prevede soluţii alternative (atribuire în schimbul unei sulte, vânzare etc.). Regulile sunt prevăzute în normele referitoare la partaj și se aplică indiferent dacă unul dintre soți se recăsătorește, scrie gandul.ro.

Partajul bunurilor comune: Există două căi

Există două căi practice prin care se poate realiza partajul: amiabil (prin acord între foşti soţi, adesea la notar) sau judiciar (prin cerere formulată la instanţă).

Varianta amiabilă este mult mai rapidă şi mai puţin costisitoare, pentru că părţile stabilesc împreună modul de împărţire şi întocmesc actele necesare; în lipsa consensului, soluţia este partajul judiciar.

În ceea ce privește durata unui partaj, nu există un termen fix în legislaţie. Acesta depinde de complexitatea bunurilor, de existenţa expertizelor de evaluare, de eventualele contestaţii şi de încărcarea instanţelor.

Cât poate dura un partaj

Practic, un partaj judiciar poate dura, în medie, între 1 şi 2 ani, dar în cazuri complicate procedura se poate prelungi. Instanţa are, totodată, posibilitatea de a suspenda pronunţarea partajului pentru cel mult un an dacă ar rezulta prejudicii grave, măsură prevăzută expres în Codul Civil.

În practică şi în doctrină se reţine că dreptul la partea din bunurile comune rezultate dintr-o căsătorie anterioară nu se pierde prin recăsătorire.

Aşa cum precizează avocata Gabriela Ursărescu: „Puteți să vă recăsătoriți de câte ori vreți și tot veți avea dreptul la partajul din prima căsătorie, nu contează dacă v-ați recăsătorit sau dacă au trecut foarte mulți ani de la divorț”.

Această perspectivă reflectă faptul că partajul are ca obiect bunuri dobândite în perioada unei anumite căsătorii, iar drepturile asupra lor pot fi valorificate chiar şi după o nouă căsătorie.

Dacă doriţi un partaj rapid, încercaţi întâi calea amiabilă şi apelaţi la un notar sau la un avocat pentru redactarea actelor şi evaluarea corectă a bunurilor.

În absenţa acordului, pregătiţi documentele pentru instanţă (acte de proprietate, dovezi privind contribuţiile, eventual expertize). Fiţi conştienţi că evaluările imobiliare sau ale bunurilor mobile pot prelungi procedura şi că fiecare litigiu aduce costuri suplimentare.

Partajul este reglementat clar în Codul Civil, dar durata şi rezultatul depind mult de calea aleasă (amiabilă sau judiciară) şi de complexitatea patrimoniului.

Recăsătorirea nu anulează dreptul la partajul aferent unei căsătorii anterioare.