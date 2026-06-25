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Franța a interceptat un nou petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat joi că forțele navale au interceptat un nou petrolier suspectat că ar face parte din „flota fantomă” a Rusiei. Nava a fost identificată marți și este escortată către un punct de ancorare pentru continuarea verificărilor.
Franța a interceptat un nou petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
25 iun. 2026, 15:34, Știri externe
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„Marina franceză a interceptat marți petrolierul Deliver în timp ce acesta traversa coasta Siciliei, încălcând legea maritimă. Această ultimă acțiune împotriva „flotei fantomă”, efectuată la doar câteva zile după o operațiune similară a Regatului Unit, ilustrează hotărârea europenilor. Nu vom permite flotei să evite sancțiunile și să finanțeze efortul de război al Rusiei. Vom depune toate eforturile necesare pentru a crește costul războiului pentru Rusia și pentru a permite apariția unei păci solide și durabile în Ucraina”, se arată în mesajul publicat pe X de Emmanuel Macron, citat de Le Figaro

Conform Prefecturii Maritime a Mediteranei, nava, identificată sub numele de „Deliver”, naviga sub steagul Camerunului și provenea din portul rusesc Primorsk. În urma unei inspecții efectuate la bord, autoritățile au constatat nereguli privind validitatea pavilionului sub care naviga vasul. 

Aceasta interceptare reprezintă cel de-al cincilea caz de acest tip înregistrat de Franța din septembrie 2025. 

Chiar la începutul lunii iunie, forțele navale franceze și britanice au participat la interceptarea unui petrolier rusesc aflat sub sancțiuni internaționale în Oceanul Atlantic. Nava, denumită Tagor, era suspectată că naviga sub un pavilion fals. Acesta provenea din portul rusesc Murmansk. 

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