Un reprezentant francez la ONU a acuzat Moscova că exercită presiuni asupra anchetei Germaniei privind explozia conductelor Nord Stream 1 și 2, convocând numeroase reuniuni ale Consiliului de Securitate.

Comentariile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU la New York, convocată de Moscova cu privire la explozia din 2022 a conductelor de gaz care leagă Rusia de Germania sub Marea Baltică, potrivit KyivIndependent.

Criticând aceste reuniuni repetitive ca fiind inutile, reprezentantul francez a declarat că „prin convocarea Consiliului de mai multe ori, Federația Rusă exercită presiuni asupra anchetei Germaniei, ceea ce este inacceptabil”.

În septembrie 2022, o serie de explozii au avariat conductele Nord Stream, determinând Occidentul și Kievul să se acuze reciproc cu Rusia pentru sabotajul suspectat.

Germania, Suedia și Danemarca au lansat anchete independente

Germania, Suedia și Danemarca au lansat anchete independente cu privire la incident. Cele două țări din urmă și-au încheiat anchetele în februarie 2024 și au concluzionat că conductele au fost aruncate în aer, fără a identifica vinovatul.

În cadrul reuniunii Consiliului de Securitate, un delegat al Regatului Unit a solicitat organismului ONU să respecte integritatea anchetelor naționale, afirmând că „încercările de a politiza procesul sau de a trage concluzii premature riscă să submineze credibilitatea procedurilor legale și cooperarea dintre țările implicate”.

Un delegat al Statelor Unite a menționat că Consiliul de Securitate ar trebui să își concentreze atenția „asupra încheierii războiului din Ucraina”, mai degrabă decât „asupra unui incident care a avut loc în urmă cu aproape trei ani”.

La rândul său, un reprezentant al Rusiei a solicitat o anchetă meticuloasă a ceea ce a numit „distrugerea deliberată a infrastructurii civile” și „act terorist”.

Un trimis al Chinei, aliatul apropiat al Rusiei, a criticat guvernele occidentale pentru că au publicat doar informații limitate cu privire la anchetele lor, alimentând astfel speculațiile din mass-media.

Mandate de arestare

În august 2024, autoritățile germane au emis un mandat de arestare pentru un suspect organizat al sabotajului, un cetățean ucrainean pe nume Volodymyr Z. Un alt suspect ucrainean, Serhii K., a fost reținut săptămâna trecută în Italia în baza unui mandat de arestare european.

Anchetatorii germani nu au afirmat că sabotajul a fost autorizat de Kiev, iar Ucraina a negat orice implicare.

Construcția conductelor Nord Stream a fost extrem de controversată chiar înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, criticii afirmând că aceasta a crescut dependența energetică a Germaniei de Moscova.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat la începutul acestui an că guvernul german va „face totul” pentru a împiedica repornirea Nord Stream 2. Al 18-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei a inclus măsuri care interzic operatorilor din UE să se angajeze în orice tranzacții referitoare la conducte.