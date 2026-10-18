Franța se confruntă cu urmările celor mai grave tulburări din ultimii ani: Magazine jefuite, clădiri cu graffiti și o primărie incendiată

Demonstrațiile la nivel național au izbucnit în revolte sâmbătă, o primărie fiind incendiată, mai multe magazine jefuite și multe clădiri acoperite de graffiti, în timp ce grupuri violente s-au ciocnit cu poliția în orașe din întreaga țară.

Un protestatar a murit după ce a suferit un stop cardiac în timpul demonstrațiilor din Paris, însă autporitățile au precizat că decesul acestuia nu avea legătură cu violențele izbucnite.

Poliția a efectuat un număr record de 855 de arestări în capitala Franței. În toată țara, poliția a reținut aproximativ 1.800 de persoane, iar peste 500 de ofițeri au fost răniți, a declarat ministrul de interne, notează Reuters.

Peste o jumătate de milion de oameni au participat la marșuri în zeci de orașe, marcând convergența unei mișcări studențești de o lună cu o nemulțumire socială mai largă față de creșterea costurilor vieții și declinul serviciilor publice.

În timp ce sute de mii de persoane au protestat pașnic, grupuri marginale violente au vizat clădiri publice, au jefuit buticuri și supermarketuri de lux și au atacat vehicule și ofițeri de poliție.

Mesajul președintelui francez Emmanuel Macron

„Nu este loc pentru violență în Republica noastră”, a postat președintele Emmanuel Macron pe X în timpul desfășurării tulburărilor sâmbătă seară.

„Cei care au jefuit, au atacat prefecturile, precum și afacerile, au jefuit chiar și primăriile noastre, vor fi urmăriți penal și pedepsiți”, a adăugat Macron.

O operațiune masivă de curățenie a început în orașe de la Lille în nord, la Marsilia în sud, și de la Strasbourg în est, până la Bordeaux în sud-vest, unde mai multe persoane mascate au invadat reședința prefectului local.

La Paris, mai multe vitrine au fost sparte, mai multe biciclete au fost arse și si mai multe mesaje cu graffiti au fost scrise pe clădiri, potrivit sursei citate.

În Limoges, muncitorii au evaluat pagubele aduse primăriei, veche de 143 de ani, care a fost parțial distrusă într-un incendiu provocat de protestatari.

Ministrul Economiei promite ajutor financiar pentru proprietarii afectați

Ministrul Economiei, Roland Lescure, a promis sprijin pentru proprietarii de afaceri care au suferit pierderi. „Cei care strică lucrurile vor plăti, vor repara daunele și vor fi trași la răspundere pentru intenția lor de a semăna haos”, a declarat Lescure într-un comunicat.

Primarul orașului Bordeaux, Thomas Cazenave, a declarat că până la 100 de magazine au fost jefuite în orașul său, în timp ce primarul Marsiliei, Benoit Payan, a anunțat ajutor financiar de urgență pentru a sprijini afacerile afectate de violențe.