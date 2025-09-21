Frații Tate, băgați în sperieți de un român înarmat în fața casei lor din Voluntari. Cei doi au chemat poliția  

O cascadorie online a unui bărbat care se pare că încerca să petreacă 24 de ore în fața casei lui Andrew Tate din România s-a încheiat cu intervenția poliției, după ce acesta a fost surprins umblând cu o armă airsoft.

Andrew și fratele său Tristan au raportat că bărbatul se plimba prin parcare cu o armă airsoft în timp ce transmitea live pe o platformă populară de criptomonede.

Într-o declarație, familia Tate a spus că bărbatul poate fi văzut în imagini „fluturând arma, îndreptând-o spre cameră și pășind în fața proprietății înainte de a încerca să se apropie de reședință”.

Ei au adăugat: „Incidentul s-a desfășurat în timp real, provocând panică în rândul spectatorilor și reprezentând o amenințare directă pentru toți cei aflați la fața locului”.

Echipa de securitate a familiei Tate l-a imobilizat pe intrus într-o „operațiune rapidă și controlată” și l-a reținut până la sosirea poliției.

Într-un interviu filmat pentru mass-media locală, presupusul suspect a declarat: „Ne-au prins cu o armă airsoft în parcarea unde locuiesc frații Tate. Noi doar promovam moneda noastră. Filmam o provocare care presupunea să stăm 24 de ore în fața casei. Nu am făcut nimic rău. Strada este publică. Nu am făcut zgomot, nu am făcut nimic”.

Andrew Tate l-a numit pe bărbat „idiot” care „în mod evident nu gândea”.

El a adăugat: „Era imposibil pentru echipa noastră de securitate să știe dacă era vorba de o armă airsoft sau de una reală când cineva apare aici, începe să strige amenințări și să fluture o armă. Putea foarte ușor să fie o armă reală. Putea să se ascundă în tufișuri, așteptând să ieșim din casă”.

Personalitate online cunoscută pentru opiniile sale extreme despre femei, Andrew Tate se confruntă cu o serie de acuzații penale și civile în întreaga lume, alături de fratele său, Tristan Tate.

După ce a fost interogat de poliție, bărbatului i-a fost confiscată arma de airsoft. El nu a fost arestat.

Din declarațiile IPJ Ilfov reiese că sâmbătă, în jurul orei 21.43, polițiști din cadrul Poliției orașului Voluntari au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi anunțat pe o rețea de socializare că se afla cu o arma în mână, în fața unei locuințe din Voluntari.

Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză, fiind vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea asupra sa o armă neletală, adică un pistol de tip airsoft.

Bărbatul se afla în custodia polițiștilor pentru efectuarea de verificări din competență și clarificarea tuturor aspectelor privind sesizarea în cauză și luarea măsurilor legale care se impun, au precizat reprezentanții IPJ Ilfov.