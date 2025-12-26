Prima pagină » Life-Entertaiment » Măgarul Gelu a fost salvat de Crăciun. Animalul slab și înfometat a fost dus la un adăpost din Galați

Măgarul Gelu a fost salvat de Crăciun de reprezentanții unei asociații. Măgarul slab și înfometat a fost dus la un adăpost din Galați. Acum, el trăiește alături de alți măgari, ponei, oi, capre, câini și pisici.
Măgarul Gelu a fost salvat de Crăciun. Animalul slab și înfometat a fost dus la un adăpost din Galați
Petru Mazilu
26 dec. 2025, 13:24, Life-Inedit

Măgarul Gelu a fost salvat de reprezentanții unei asociații din Galați. Povestea sa a fost prezentată pe rețelele de socializare.

„Gelu, un nume simplu, o poveste grea. La Nuci a ieșit la iveală unul dintre acele cazuri care te fac să-ți pierzi orice urmă de încredere: o nenorocită de stăpână care își ținea animalele în condiții îngrozitoare, lăsate efectiv să moară de foame. Printre animalele salvate se afla și un măgăruș. Era slab, speriat, abandonat și în suferință”, au transmis reprezentanții asociației Help Labus pe Facebook.

La adăpostul din orașul Galați, Gelu va trăi alături de alți măgari salvați de oameni.

„Ni s-a cerut ajutorul pentru el și am spus da fără ezitare. Așa a ajuns Gelu în adapostul Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz – SUST. Acum, Gelu este în siguranță, se înțelege de minune cu Nuța, Madona, Fetița, Pamela, Papucica, Zânica și Hannah. Aici, animalele nu mai cunosc foamea, frigul sau frica. Au confort, căldură și, mai ales, oameni dedicați care sunt zi de zi lângă ele. Pentru Gelu, viața a început din nou. Pentru noi, este încă o confirmare că salvarea contează, chiar și atunci când pare prea târziu”, au mai transmis reprezentanții asociației gălățene.

La adăpostul asociației Help Lăbuș trăiesc peste o mie de câini, dar și pisici, oi, capre și ponei.

