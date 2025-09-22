Gândul, cel mai citit site din România. Locul 1 între publicațiile quality. Gândul Media Network conduce clasamentul în rândurile grupurilor de presă, la nivel național

Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, GÂNDUL NETWORK MEDIA a obținut prima poziție, devansând DIGI România, Ringier, PRO TV sau Intact Media Group.

Site-urile din cadrul GÂNDUL NETWORK MEDIA (singurul din Top 3 companii de presă online cu capital 100% românesc) au înregistrat un total de 1.314.754 de cititori unici și a detronat toate celelalte trusturi de presă online din România. Locul doi a fost ocupat de grupul DIGI România cu un total de 1.179.354 de utilizatori unici, iar podiumul a fost completat de grupul Ringier, cu 1.166.150 de cititori unici.

Mai mult, site-ul GÂNDUL.ro a fost duminică, 21 septembrie 2025, alegerea nr. 1 pentru românii interesați de cele mai noi știri, fiind accesat de 646.448 de cititori unici. Pe locurile următoare în Top 3 s-au regăsit Digisport (cu 646.369 cititori) și Libertatea (site accesat de 616.421 de utilizatori).

GÂNDUL MEDIA NETWORK cuprinde publicațiile GÂNDUL.ro, CANCAN.ro, ProSport.ro, Mediafax.ro, ProMotor.ro, DESCOPERĂ.ro, Go4it.ro, Ciao.ro, Go4Games.ro și Raziculacrimi.ro.

Vă mulțumim că ne urmăriți zilnic. Noi depunem, zi de zi, eforturi susținute pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră cu cele mai importante știri, cu cele mai rapide informații și analize asupra celor mai de impact evenimente din România și din întreaga lume.