Germania pierde primul loc în clasamentul țărilor UE cu cele mai multe cereri de azil politic. Țările care se poziționează pe primele locuri

Până la sfârșitul lunii iunie 2025, Franța (78.000) și Spania (77.000) au primit mai multe cereri decât Germania (70.000), care a fost principala destinație a solicitanților de azil în ultimii ani.

Până la sfârșitul lunii iunie 2025, țările UE, plus Norvegia și Elveția, au primit 399.000 de cereri de azil, o scădere de 23% față de prima jumătate a anului 2024.

S-a înregistrat o scădere semnificativă a cererilor depuse de cetățenii sirieni, cu 25.000 mai puține decât în primele șase luni ale anului precedent, din cauza căderii regimului Assad în Siria în decembrie anul trecut, potrivit Euronews.

Cererile din Germania, Italia și Spania au scăzut față de prima jumătate a anului 2024, respectiv cu 43%, 25% și 13%, în timp ce în Franța, care este în prezent țara din UE cu cele mai multe cereri de azil, acestea au rămas mai mult sau mai puțin stabile. Împreună, aceste patru țări de destinație au reprezentat aproape trei sferturi din totalul cererilor depuse în întreaga UE.

Venezuela este principala țară de origine a solicitanților de azil

Venezuelenii au solicitat azil în număr semnificativ în 2025: aproximativ 49.000 de cereri, în creștere cu aproape o treime față de anul precedent.

Aceștia au devenit cel mai numeros grup național în prima jumătate a anului 2025, după un deceniu în care sirienii au fost în mod constant principalii resortisanți din țări terțe care au solicitat protecție în UE, potrivit datelor EUAA.

Această creștere uriașă este probabil legată de politica de imigrare mai strictă din Statele Unite, o altă destinație tradițională pentru diaspora venezueleană, a declarat Martin Wagner, expert în azil la Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD).

„S-ar putea spune că pare să existe o relație de cauzalitate: pe măsură ce SUA au devenit mai restrictive în ceea ce privește migrația în general, oamenii au căutat din ce în ce mai mult alte locuri în care să se mute”.

De când Donald Trump a preluat din nou funcția de președinte al SUA, el a început o campanie de represiune împotriva migranților venezueleni care vin în SUA, iar administrația sa a anunțat recent că va pune capăt protecției temporare pentru peste 250.000 de cetățeni venezueleni.

În schimb, venezuelenii pot ateriza în Europa fără viză și pot rămâne maximum 90 de zile în țările din spațiul Schengen, doar cu pașaportul.

Chiar dacă rata de recunoaștere a protecției internaționale pentru venezueleni este mai mică de 20% în UE, multe țări pot oferi statut național venezuelenilor, a afirmat Martin Wagner.

Spania oferă cea mai mare parte a acestei forme naționale de protecție și este țara în care se îndreaptă majoritatea venezuelenilor: 93% din cererile lor au fost adresate Spaniei, datorită și limbii comune și diasporei existente în această țară.