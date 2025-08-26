Germania susține aderarea României la OCDE. Luca Niculescu: „O întâlnire foarte bună cu noua ambasadoare a Germaniei”

Germania susține aderarea României la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), a transmis Angela Ganninger, în cadrul vizitei sale.

Prin acest mesaj, noua ambasadoare a Germaniei a confirmat poziția și sprijinul pe care Germania le manifestă de ani de zile față de România.

„Prin aderarea la OCDE, România poate deveni mai atractivă pentru investițiile străine directe. Standardele OCDE garantează, de asemenea, o mai mare transparență și previzibilitate, fiind astfel apreciate atât de companiile germane deja stabilite în România, cât și de cele interesate să investească aici”, a trasnmis Ambasada Germaniei la București pe pagina de Facebook.

Luca Niculescu, secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonatorul național pentru procesul de aderare a României la OCDE, a publicat un mesaj în legătură cu această întâlnire, pe care a numit-o „o întâlnire foarte bună cu noua ambasadoare a Germaniei, Angela Ganninger”.

Acesta a confirmat mesajul de susținere transmis de Angela Ganninger: „Sprijin total pentru aderarea României la OCDE – un pas care va aduce mai multe investiții, costuri mai mici de împrumut și un nivel de trai mai bun. Iar Germania este alături de noi pe acest drum”.