Ilie Bolojan: România a finalizat două treimi din procesul de aderare la OCDE

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România a încheiat aproape două treimi din totalul de 25 de evaluări în comitetele OCDE, exprimându-și încrederea că țara va adera la organizație în 2026.

La o întâlnire cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, Bolojan a subliniat că aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică rămâne un obiectiv principal pentru România, după ce a devenit membru NATO și al Uniunii Europene.

„La trei ani de la primirea foii de parcurs, România este din ce în ce mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv”, a declarat premierul, mulțumind tuturor celor implicați în proces.

Bolojan consideră că statutul de membru OCDE va permite României să preia cele mai bune practici în toate domeniile de politici publice și să colaboreze mai eficient cu statele membre pentru soluții concrete la problemele comune.

„Într-un context geopolitic tot mai impredictibil, OCDE reprezintă o platformă esențială pentru afirmarea valorilor în care credem”, a spus Bolojan.

„Suntem hotărâți să facem tot ceea ce ține de noi pentru ca România să adere la OCDE în anul viitor. Suntem pe deplin conștienți de oportunitatea pe care o avem în față pentru modernizarea politicilor și practicilor noastre pentru vieți mai bune, așa cum spune și deviza OCDE”, a adăugat premierul.