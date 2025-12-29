(P) Grupul FutureLife se extinde în România prin achiziția strategică a clinicii de fertilitate Atentica din Iași

Praga/Iași, 29 decembrie 2025 – FutureLife, unul dintre principalii furnizori pan-europeni de servicii de fertilitate, FIV și genetică, care realizează anual peste 77.000 de cicluri FIV și este susținut de CVC Capital Partners („CVC”) și Hartenberg Holding („Hartenberg”), anunță cu mândrie achiziția Clinicii de fertilitate Atentica, centru de fertilitate extrem de respectat, situat în Iași, România.

Situat în partea de est a României, Iași este unul dintre cele mai importante orașe istorice, culturale și academice. Această achiziție consolidează poziția FutureLife în România, reunind 3 clinici de fertilitate cu 3 laboratoare de embriologie și un laborator de genetică, situate în regiunile-cheie ale țării. Extinderea noastră a început cu achiziția Gynera, o clinică premium de fertilitate din București, în iunie 2019, urmată de clinica Gynatal din Timișoara, în noiembrie 2024. Rețeaua include, de asemenea, Laboratorul Medical Cytogenomic din București, unul dintre cele mai renumite laboratoare de genetică, cu o echipă cu 30 de ani de experiență în domeniu.

Fondată în 2006, Clinica de fertilitate Atentica a deschis primul centru FIV din partea de est a României în 2009, devenind în ultimii 16 ani unul dintre cei mai de încredere furnizori de servicii complete de fertilitate. Infrastructura modernă, echipa multidisciplinară și abordarea centrată pe pacient fac din această clinică un centru cu potențial semnificativ de creștere și inovare. Prin alăturarea la FutureLife Group, Clinica de fertilitate Atentica va beneficia de experiență internațională, tehnologii avansate și o rețea colaborativă a unui grup european bine stabilit – accelerând dezvoltarea și adoptarea inovațiilor, continuând în același timp să ofere pacienților locali servicii de excelență.

„Suntem încântați să primim Atentica în familia FutureLife. Cu reputația sa solidă pentru excelență clinică și îngrijire personalizată, Atentica este alegerea perfectă pentru rețeaua noastră în creștere. După achiziția Gynera în București și Gynatal în Timișoara, adăugarea Atentica ne consolidează poziția în România, permițându-ne să oferim servicii de reproducere de top în toate cele trei regiuni ale țării. Indiferent dacă sunt finanțate privat sau sprijinite prin programe publice, ne dedicăm oferirii de servicii de fertilitate de înaltă calitate accesibile pentru cât mai multe familii. Strategia noastră continuă să se concentreze pe armonizarea celor mai bune practici în toate clinicile FutureLife, păstrând în același timp experiența locală care face fiecare clinică unică. Cu înțelegerea profundă a nevoilor pacienților din partea de est a țării și resursele noastre internaționale, suntem încrezători că împreună vom continua să oferim rezultate excelente și tratamente personalizate.” a declarat Francisco Lobbosco, CEO FutureLife Group.

„Alăturarea la FutureLife deschide noi oportunități pentru clinica noastră și pentru pacienți. Atentica este primul centru de fertilitate din partea de est a României și, timp de 16 ani, ne-am dedicat creării de familii, ajutând mii de cupluri să devină părinți. Prin acest parteneriat avem acces la un ecosistem mai larg de sprijin, colaborare și inovație, care va sprijini dezvoltarea continuă a serviciilor noastre și a îngrijirii oferite pacienților.” a declarat Dr. Adrian Borș, Fondatorul clinicii Atentica.

Despre FutureLife

FutureLife este unul dintre principalii furnizori europeni de tratamente FIV, fertilitate și servicii genetice conexe. Cu 60 de clinici bine dezvoltate, în 16 țări, cu peste 2.100 de specialiști angajați, realizează anual peste 77.000 de cicluri FIV, precum și o serie de tratamente ginecologice și chirurgicale.

Din 1991, clinicile din grupul FutureLife au contribuit la nașterea a 166.771 de copii. Asta înseamnă un copil la fiecare 39 de minute, iar numărul continuă să crească.

Echipa FutureLife crede într-o lume în care fiecare are libertatea de a-și crea o familie și adoptă o abordare bazată pe dovezi pentru inovarea strategiilor de tratament, având o misiune centrată pe etică și standarde de excelență.

FutureLife este deținută în comun de CVC și Hartenberg. www.futurelifegroup.com