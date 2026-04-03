Guvernul anunță restituirea parțială a despăgubirilor primite după jaful Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a anunțat vineri că suma primită de statul român ca despăgubire, în urma jafului Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice, din ianuarie 2025, va fi restituită parțial după ce vor fi efectuate evaluări privind starea artefactelor.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
03 apr. 2026, 16:10, Politic

Ioana Dogioiu a declarat că autoritățile se concentrează în prezent pe evaluarea obiectelor de patrimoniu recuperate. 

În plus, purtătoarea de cuvânt a precizat că o parte din suma primită ca despăgubiri va acoperi costul evaluării, dar și contravaloarea brățării dacice care nu a fost returnată. 

Din banii respectivi, în primul rând se va face o evaluare a stării obiectelor găsite. Înțeleg că la coif ar fi minime probleme în zona obrăzarului, dar absolut nesemnificative. După ce se va face evaluarea, se vor face eventuale reparații necesare. Se va scădea, desigur, cea de-a treia brățară, dacă până atunci nu va fi găsită. Și minus acești bani, suma, sigur, va fi restituită”, a declarat Dogioiu, vineri, într-o conferință de presă. 

Potrivit declarațiilor făcute de Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, este vorba de o sumă de 5,85 milioane de euro.  

Autoritățile olandeze au anunțat, joi, că două brățări și coiful de la Coțofenești au fost recuperate. 

Tezaurul dacic fusese furat la sfârșitul lunii ianuarie 2025 din Muzeul Drents.

