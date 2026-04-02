UPDATE: Este oficial! Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au fost recuperate / Informații despre cea de-a treia brățară / Artefactele, predate autorităților române

UPDATE Coiful de la Coțofenești și brățările dacice au intrat în posesia autorităților române

Autoritățile olandeze au predat oficial României Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice care au fost recuperate în urma anchetei declanșate după jaful din ianuarie 2025.

Predarea a avut loc chiar la sediul muzeului din Drents. La eveniment au participat procurorul-șef al Parchetului Olandei de Nord, liderul român al echipei comune de anchetă din cadrul PICCJ și membrul național al României la Eurojust.

„În cursul zilei de astăzi, 2 aprilie 2026, la sediul muzeului din Drents, autoritățile judiciare neerlandeze au predat către autoritățile române obiectele de patrimoniu recuperate, respectiv Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice de aur”, transmite Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție printr-un comunicat de presă.

UPDATE. MAI: Cooperare internațională pentru recuperarea obiectelor din tezaurul dacic din Țările de Jos

„Succesul în această cauză constituie un exemplu de bune practici în domeniul cooperării judiciare internaționale, evidențiind rolul decisiv al autorităților olandeze partenere, a căror intervenție a făcut posibilă descoperirea și recuperarea bunurilor”, au transmis oficialii Ministerului Afacerilor Interne (MAI), după anunțul oficial privind recuperarea obiectelor din tezaurul dacic, în urma investigațiilor efectuate în cadrul echipei comune de anchetă încheiate între autoritățile judiciare din Regatul Țărilor de Jos și autoritățile judiciare din România.

Potrivit MAI, în cursul zilei de joi, la sediul Muzeului Drents, autoritățile judiciare neerlandeze au predat autorităților române obiectele de patrimoniu recuperate, respectiv Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice de aur, furate la 24 ianuarie 2025 din expoziția „Dacia! Regatul aurului și argintului”, organizată de Muzeul Drents.

La eveniment au participat procurorul-șef al Parchetului Olandei de Nord, liderul român al echipei comune de anchetă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și reprezentantul național al României la Eurojust.

Obiectele de patrimoniu au fost recuperate în cadrul dosarului penal în care parchetul neerlandez a sesizat instanța cu privire la acordurile încheiate cu trei persoane care au calitatea de inculpați.

De amintit că, la scurt timp după comiterea faptei, Inspectoratul General al Poliției Române a fost notificat cu privire la faptul că la Muzeul Drents din Regatul Țărilor de Jos, unde avea loc expoziția „Dacia! Regatul aurului și argintului”, organizată în cooperare cu Muzeul Național de Istorie, s-a produs o explozie. Astfel, a fost deschis un dosar penal, în cadrul căruia au fost efectuate cercetări de către procurori din cadrul Parchetului General și specialiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

„Încă de la acel moment, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Română au fost în contact permanent cu autoritățile din Olanda, fiind activate toate mecanismele de cooperare polițienească internațională”, au transmis oficialii MAI, muțumind autorităților din Regatul Țărilor de Jos, în special ministrului Afacerilor Interne al Olandei, domnul Pieter Heerma, pentru profesionalismul și transparența cu care au gestionat ancheta privind furtul comorilor dacice de la Muzeul Drents.

De asemenea, MAI a transmis mulțumiri Parchetului General și polițiștilor români care, prin implicarea și efortul lor constant, contribuie la protejarea patrimoniului cultural și la cooperarea internațională în anchete complexe precum aceasta.

UPDATE Procuror: Coiful are daune minore, brățările sunt intacte

Coiful de aur de la Cotofenești a suferit daune minore. „Prezintă câteva îndoituri, dar acestea pot fi reparate complet. Brățările nu sunt deteriorate”, a spus procurorul în cadrul conferinței de presă.

UPDATE MAE român: România o să restituie suma de 5,85 de milioane de euro, primită drept despăgubiri

România o să restituie suma de 5,85 de milioane de euro, primită drept despăgubire ca urmare a jafului.

„Ca urmare a activării mecanismelor internaționale de asigurare și despăgubire, România a încasat suma de 5,85 milioane de euro, fonduri care vor fi restituite după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor”, a anunțat ministra de Externe, Oana Țoiu.

UPDATE Avocații suspecților, implicați în recuperare

Potrivit RTV Drenthe, avocații suspecților au fost cei care au predat artefactele.

„Obiectele de artă ne-au fost predate ieri prin intermediul avocaților inculpaților. În cadrul acestui proces s-au încheiat acorduri procedurale. Conținutul acestor acorduri va fi discutat în scurt timp în sala de judecată”, a explicat procurorul.

Procesul celor trei suspecți, aflați acum în arest, este programat să înceapă la mijlocul lunii aprilie.

Artefactele vor fi returnate României cât mai curând posibil, a anunțat procurorul.

UPDATE Daniela Buruiană: Găsirea artefactelor, „rezultatul unei bune cooperări”

„În ultimul an și două luni, am colaborat cu Țările de Jos în acest sens. La zece zile după jaf, am înființat o echipă specială împreună cu Țările de Jos pentru a da de urma comorilor de artă. Acum, eforturile noastre dau roade. Suntem foarte mulțumiți de acest lucru. Acesta este rezultatul unei bune cooperări”, a declarat Daniela Buruiană.

UPDATE Informații despre cea de-a treia brățară

Autoritățile olandeze au anunțat, în cadrul conferinței de presă, că vor continua căutările pentru recuperarea celei de-a treia brățări care face parte din tezaurul românesc.

UPDATE Suspecții au ajutat autoritățile să recupereze artefactele

Potrivit RTV Drenthe, ministerul Justiției din Olanda a încheiat acorduri cu suspecții implicați în furtul de opere de artă în vederea restituirii acestora. Asta înseamnă că suspecții au ajutat autoritățile judiciare să recupereze operele de artă.

UPDATE 15:05 Este oficial! Coiful de la Coțofenești și două brățări de aur au fost recuperate

Autoritățile olandeze au anunțat, joi, că două brățări și coiful de la Coțofenești au fost recuperate.

Tezaurul dacic fusese furat la sfârșitul lunii ianuarie 2025 din Muzeul Drents.

În aceste momente are loc o conferință de presă, în cadrul căreia au fost dezvăluite artefactele recuperate.

Ministrul Afacerilor Externe a transmis că autoritățile olandeze au informat partea română despre evoluții în cazul tezaurului.

Potrivit MAE, procurorul de caz olandez va face o conferință de presă la ora 14:00 (15:00 ora României).

Potrivit surselor RTV Drenthe, coiful, furat în luna ianuarie a anului trecut, a fost recuperat.

NL Times menționează faptul că autoritățile olandeze nu au confirmat acest lucru, însă Parchetul a anunțat o conferință de presă la ora 14:00, ora Olandei (ora 15:00, ora României), pentru a face publice „noile evoluții” ale cazului. De asemenea, pe site-ul muzeului Drents se menționează că acesta va fi închis astăzi din cauza unor „circumstanțe neprevăzute”.

Potrivit surselor RTL, autoritățile au recuperat coiful, care este ușor deteriorat, și două brățări. În plus, autoritățile române au fost informate de cele olandeze despre evoluțiile în acest caz, mai notează sursa citată.

În data de 25 ianuarie 2025, coiful de la Coțofenești și trei brățări de aur au fost furate din Muzeul Drents. Jaful s-a petrecut dimineața, când a avut loc o explozie la clădirea istorică. Bubuitura a spart mai multe geamuri ale muzeului şi ale clădirilor din jur.

În urma jafului, autoritățile olandeze au demarat o anchetă pentru identificarea celor implicați. Trei suspecți se află în arest.

Comorile erau asigurate pentru suma de 5,7 milioane de euro.