Oana Țoiu: Coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice se întorc acasă / România va restitui suma primită ca despăgubire

„Coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice, comori ale patrimoniului României vechi de 2.500 de ani, se întorc acasă”, spune Oana Țoiu joi pe Facebook.

Oana Țoiu a discutat joi cu ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen, apreciind efortul comun al celor două state și mulțumind autorităților care au lucrat la acest caz.

„Am discutat cu Tom Berendsen, ministrul de Externe al Regatului Țărilor de Jos, pe tema acestei vești extraordinare. După un an de căutări și eforturi comune ale țărilor noastre, am concluzionat cât de important este să nu renunțăm atunci când miza este un obiect atât de valoros pentru generații întregi. Mulțumirile noastre se îndreaptă către echipele de profesioniști care au colaborat în anchetă. A contat foarte mult comunicarea constantă dintre autorități, prin intermediul ministerelor de Externe și de Interne”, se arată în mesajul publicat de șefa diplomației de la București.

Potrivit lui Țoiu, autoritățile olandeze au dat dovadă de o înțelegere în această anchetă, prioritizând returnarea fizică a obiectelor, deși guvernul despăgubise statul român în urma furtului. Ministrul a precizat că în urma verificărilor de specilitate, suma plătita de guvernul olandez va fi restituită.

„A fost esențial faptul că autoritățile olandeze au înțeles că recuperarea tezaurului este absolut necesară pentru noi, deși valoarea asigurată fusese deja transferată statului român. Ca urmare a activării mecanismelor internaționale de asigurare și despăgubire, România a încasat suma de 5,85 milioane de euro, fonduri care vor fi restituite după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor”, spune Țoiu.

Ministrul a mai anunțat că urmează să fie efectuați pașii tehnici pentru aducerea efectivă a artefactelor înapoi în România.

„Urmează finalizarea unor aspecte esențiale privind recuperarea tuturor celor patru artefacte: evaluarea stării de conservare și stabilirea calendarului de restituire către statul român, în vederea reintegrării în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României”, se arată în mesaj.

„Cooperarea pentru soluționarea cazului de la Muzeul Drents s-a desfășurat sub egida EUROJUST, prin constituirea unei Echipe Comune de Investigare (JIT), formată din procurori, judecători și polițiști din ambele state”, mai spune ministrul.