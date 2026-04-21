Prima pagină » Social » Cât costă să vizitezi Muzeul Național de Istorie a României, unde va fi expus coiful de la Coțofenești

Cât costă să vizitezi Muzeul Național de Istorie a României, unde va fi expus coiful de la Coțofenești

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice de aur recuperate după furtul din Olanda, au ajuns marți în România și urmează să fie expuse publicului la Muzeul Național de Istorie a României.
Cât costă să vizitezi Muzeul Național de Istorie a României, unde va fi expus coiful de la Coțofenești
Sursa foto: Razvan Chirita/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
21 apr. 2026, 19:07, Social

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor putea fi văzute de public la Muzeul Național de Istorie a României între 22 aprilie și 3 mai.

Ulterior, acestea vor fi incluse într-o campanie de prezentare în mai multe regiuni ale țării.

Muzeul Național de Istorie a României este deschis de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00, iar ultima intrare este la 17:15. Luni și marți este închis.

Cât costă biletul

Prețurile pentru vizitarea Muzeului Național de Istorie a României sunt:

  • 32 de lei – adulți
  • 16 lei – pensionari
  • 8 lei – elevi și studenți

Detalii despre Coiful de la Coțofenești

Coiful de la Coțofenești este una dintre cele mai cunoscute piese de aur din patrimoniul României, alături de tezaurul de la Pietroasele, fiind una dintre cele mai reprezentative descoperiri arheologice de pe teritoriul României.

Descoperit înainte de 1927, în apropierea satului Coțofenești, județul Prahova, coiful a fost găsit întâmplător de mai mulți copii. Ulterior, piesa a ajuns în posesia unui colecționar, iar în 1929 a fost donată statului și inclusă în colecțiile Muzeului Național de Antichități. Din 1972, coiful a fost expus la Muzeul Național de Istorie a României, unde a fost văzut de milioane de vizitatori.

Realizat din aur, coiful datează din secolul al IV-lea î.Hr. și este considerat o capodoperă a artei traco-getice.

Specialiștii consideră că piesa a aparținut unui conducător get, fiind un obiect de prestigiu, posibil folosit în ceremonii. De-a lungul timpului, coiful a fost expus și în mari muzee din Europa, contribuind la creșterea notorietății sale internaționale.

