Hackerii utilizează apelurile video WhatsApp pentru a fura conturi și a solicita bani. Cum să vă feriți de această escrocherie

Escrocheria funcționează astfel: infractorii cibernetici sună prin aplicația de mesagerie instant, pretinzând că sunt o persoană de contact. Când utilizatorul răspunde la telefon, vede un ecran negru. Atunci, persoana de la celălalt capăt al liniei îi cere să partajeze ecranul pentru a vedea ce se întâmplă: introducând troianul în dispozitive și preluând controlul asupra contului.
După partajarea ecranului, persoanele afectate primesc o notificare în partea de sus a ecranului: acesta este un mesaj text din aplicația WhatsApp cu codul lor de securitate. Deoarece partajează ecranul, acest cod este vizibil pentru interlocutorul lor, care îl va folosi pentru a fura contul, după care hackerul închide aplicația, făcând imposibilă reconectarea, potrivit Euronews.
Un utilizator WhatsApp a declarat că, în următoarele ore de ecran negru, unii dintre contactele sale l-au informat că primeau mesaje de pe contul său WhatsApp prin care li se cerea să trimită urgent bani prin Bizum.
Incibe, institutul național de securitate cibernetică din Spania, a emis o serie de recomandări pentru a ajuta utilizatorii să își păstreze conturile în siguranță.