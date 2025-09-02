Prima pagină » Știrile zilei » Hackerii utilizează apelurile video WhatsApp pentru a fura conturi și a solicita bani. Cum să vă feriți de această escrocherie

„WhatsApp Screen Mirroring Fraud”, o tehnică prin care hackerii fură conturi și se dau drept utilizatori WhatsApp pentru a solicita bani contactelor.
02 sept. 2025

Escrocheria funcționează astfel: infractorii cibernetici sună prin aplicația de mesagerie instant, pretinzând că sunt o persoană de contact. Când utilizatorul răspunde la telefon, vede un ecran negru. Atunci, persoana de la celălalt capăt al liniei îi cere să partajeze ecranul pentru a vedea ce se întâmplă: introducând troianul în dispozitive și preluând controlul asupra contului.

După partajarea ecranului, persoanele afectate primesc o notificare în partea de sus a ecranului: acesta este un mesaj text din aplicația WhatsApp cu codul lor de securitate. Deoarece partajează ecranul, acest cod este vizibil pentru interlocutorul lor, care îl va folosi pentru a fura contul, după care hackerul închide aplicația, făcând imposibilă reconectarea, potrivit Euronews.

Un utilizator WhatsApp a declarat că, în următoarele ore de ecran negru, unii dintre contactele sale l-au informat că primeau mesaje de pe contul său WhatsApp prin care li se cerea să trimită urgent bani prin Bizum.

Incibe, institutul național de securitate cibernetică din Spania, a emis o serie de recomandări pentru a ajuta utilizatorii să își păstreze conturile în siguranță.

Ce trebuie să faceți dacă contul v-a fost furat?

  • Avertizați-vă contactele pentru a le împiedica să cadă victime unei escrocherii.
  • Contactați persoana de la care ați primit apelul video, astfel încât aceasta să poată lua aceleași măsuri, deoarece și ea a fost victima furtului contului WhatsApp.
  • Încercați să reinstalați aplicația pentru a o forța să primească din nou un cod.
  • Contactați serviciul de asistență WhatsApp la adresa de e-mail [email protected] pentru a solicita ajutor.
  • Dacă nici acest lucru nu reușește să recupereze contul, contactați responsabilul cu protecția datelor al WhatsApp.
  • Dacă nu primiți un răspuns în termen de o lună sau dacă răspunsul este negativ, raportați incidentul autorităților.
  • Contactați banca pentru a o informa despre ceea ce s-a întâmplat și luați măsurile corespunzătoare.

Cum să preveniți furtul contului?

  • Configurați verificarea în doi pași pe telefonul mobil.
  • Nu partajați ecranul fără a fi sigur cu cine vorbiți.
  • Nu divulgați și nu partajați niciodată codurile pe care le primiți, deoarece acestea sunt personale și netransferabile.