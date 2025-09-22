Mod avion pe WhatsApp: cum activezi acest truc pentru a te conecta fără a lăsa urme

WhatsApp este una dintre cele mai folosite platforme de mesagerie din Europa și un spațiu (foarte) public. Aplicația Meta oferă modalități de a limita ceea ce văd alții despre tine, dar uneori este greu să treci neobservat, scrie 20minutos.

Avem o soluție: WhatsApp ascunde un truc secret care profită de modul avion al telefonului tău pentru a-ți oferi mai multă confidențialitate și control asupra modului și momentului în care ceilalți află că folosești aplicația.

La ce folosește modul avion pe WhatsApp

Funcția poate fi foarte utilă atunci când vrei să citești un mesaj fără ca cealaltă persoană să știe. În acest fel, poți câștiga timp înainte de a răspunde sau poți analiza mai bine mesajul fără presiune. De asemenea, îți permite să scrii un răspuns fără să apară clasicul „Scrie…”. Odată ce ai redactat mesajul, trebuie doar să închizi WhatsApp, să dezactivezi modul avion și să îl trimiți.

Un alt aspect de luat în considerare este că, dacă modul avion este activat, notele vocale nu vor fi marcate ca redate, ceea ce înseamnă că celălalt utilizator nu va primi confirmarea ascultării acelui audio.

Avantajele modului avion

Cu modul avion activat, poți deschide WhatsApp și vizualiza tot conținutul multimedia descărcat anterior, fără ca aplicația să înregistreze activitatea sau actualizările de stare. De asemenea, se pot evita distragerile atunci când verifici informații. Asta înseamnă că, dacă vrei să citești un mesaj mai vechi fără ca alte notificări să te întrerupă, poți activa această funcție.

Este important de reținut că, atunci când scrii un mesaj în modul avion, acesta va rămâne în așteptare. Acest lucru poate fi foarte util dacă vrei să-l verifici sau să-l modifici înainte de a-l trimite, odată ce revii la conexiune.

Cum activezi modul avion pentru WhatsApp

Pe Android

Glisează din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul de notificări.

Caută pictograma mod avion.

Apasă pe ea pentru a activa funcția.

Odată activată, datele mobile, WiFi-ul, apelurile și Bluetooth-ul vor fi deconectate automat.

Pe iPhone