Haos la Paris: Jafuri, decese și sute de rețineri în urma violențelor după finala Ligii Campionilor

Deși peste 100.00 de suporteri s-au adunat pe Champs-Elysées și la Parc de Princes pentru a sărbători victoria PSG, atmosfera a fost perturbată de acte de violență, jafuri și ciocniri cu forțele de ordine.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, autoritățile au reținut 491 de persoane, iar 323 au fost plasate în arest preventiv. În noaptea următoare, alte 79 de persoane au fost reținute în urma incidentelor anunță prefectul poliției din Paris, Laurent Nunez.

