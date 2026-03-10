În medie, laptopurile rezistă aproximativ cinci ani: experții recomandă cinci metode pentru a le prelungi durata de viață cu 

Deși aceste dispozitive devin tot mai rapide, mai rezistente la șocuri și mai puternice, trecerea timpului este inevitabilă. Din acest motiv, durata medie de viață a unui laptop este estimată, în general, între doi și cinci ani, scrie El Economista.

Pe măsură ce trece timpul, este posibil să observi că laptopul nu mai funcționează la fel ca înainte. Programele se deschid mai greu, bateria nu mai rezistă la fel de mult sau dispozitivul devine depășit și nu mai poate rula anumite aplicații.

Totuși, la fel ca în cazul multor alte lucruri, dacă ai grijă de el și faci periodic mici operațiuni de întreținere, poți prelungi viața laptopului cu câțiva ani. Multe dintre aceste ajustări sunt rapide și simple, iar specialiștii spun că merită să le aplici.

Recomandări pentru a prelungi durata de viață a laptopului

Pentru a maximiza durata de viață a dispozitivului, experții recomandă câteva măsuri simple.

În primul rând, evită blocarea orificiilor de ventilație. Laptopul are nevoie de o bună circulație a aerului pentru a preveni supraîncălzirea componentelor interne.

De asemenea, este importantă curățarea internă periodică. Eliminarea prafului din ventilatoare, cel puțin o dată pe an, ajută la prevenirea supraîncălzirii și la menținerea performanței sistemului.

Gestionarea corectă a încărcării bateriei este un alt factor important. Specialiștii recomandă să nu menții bateria constant la 100%, mai ales dacă producătorul oferă instrumente pentru limitarea încărcării, cum ar fi aplicațiile Lenovo Vantage sau Samsung Settings.

Un alt mod eficient de a îmbunătăți performanța este actualizarea componentelor hardware. De exemplu, înlocuirea unui hard disk vechi (HDD) cu o unitate SSD poate „revigora” imediat un laptop care funcționează lent.

În același timp, este important să nu lași laptopul expus la soare sau la temperaturi ridicate. Ideal este să păstrezi dispozitivul într-un loc răcoros, pentru a evita deteriorarea componentelor interne.