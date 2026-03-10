Prima pagină » Știrile zilei » În medie, laptopurile rezistă aproximativ cinci ani: experții recomandă cinci metode pentru a le prelungi durata de viață cu 

În medie, laptopurile rezistă aproximativ cinci ani: experții recomandă cinci metode pentru a le prelungi durata de viață cu 

Laptopurile sunt, după smartphone-uri, probabil cele mai importante dispozitive pe care le avem acasă. Le folosim pentru muncă, pentru activități serioase precum completarea declarației de venit sau studiul, dar și pentru divertisment, fie că vorbim despre filme sau jocuri video.
În medie, laptopurile rezistă aproximativ cinci ani: experții recomandă cinci metode pentru a le prelungi durata de viață cu 
Sursa foto: Pixabay
Mădălina Dinu
10 mart. 2026, 23:04, Știrile zilei

Deși aceste dispozitive devin tot mai rapide, mai rezistente la șocuri și mai puternice, trecerea timpului este inevitabilă. Din acest motiv, durata medie de viață a unui laptop este estimată, în general, între doi și cinci ani, scrie El Economista.

Pe măsură ce trece timpul, este posibil să observi că laptopul nu mai funcționează la fel ca înainte. Programele se deschid mai greu, bateria nu mai rezistă la fel de mult sau dispozitivul devine depășit și nu mai poate rula anumite aplicații.

Totuși, la fel ca în cazul multor alte lucruri, dacă ai grijă de el și faci periodic mici operațiuni de întreținere, poți prelungi viața laptopului cu câțiva ani. Multe dintre aceste ajustări sunt rapide și simple, iar specialiștii spun că merită să le aplici.

Recomandări pentru a prelungi durata de viață a laptopului

Pentru a maximiza durata de viață a dispozitivului, experții recomandă câteva măsuri simple.

În primul rând, evită blocarea orificiilor de ventilație. Laptopul are nevoie de o bună circulație a aerului pentru a preveni supraîncălzirea componentelor interne.

De asemenea, este importantă curățarea internă periodică. Eliminarea prafului din ventilatoare, cel puțin o dată pe an, ajută la prevenirea supraîncălzirii și la menținerea performanței sistemului.

Gestionarea corectă a încărcării bateriei este un alt factor important. Specialiștii recomandă să nu menții bateria constant la 100%, mai ales dacă producătorul oferă instrumente pentru limitarea încărcării, cum ar fi aplicațiile Lenovo Vantage sau Samsung Settings.

Un alt mod eficient de a îmbunătăți performanța este actualizarea componentelor hardware. De exemplu, înlocuirea unui hard disk vechi (HDD) cu o unitate SSD poate „revigora” imediat un laptop care funcționează lent.

În același timp, este important să nu lași laptopul expus la soare sau la temperaturi ridicate. Ideal este să păstrezi dispozitivul într-un loc răcoros, pentru a evita deteriorarea componentelor interne.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Un chirurg vascular dezvăluie secretul vieții până la 90 de ani. Obiceiurile simple care pot menține arterele tinere și inima puternică
Gandul
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1,4 miliarde de dolari doar în ultimul an. Pe ce loc e în topul miliardarilor lumii
Libertatea
Te doare capul des? Acesta este cel mai bun ceai pentru a scăpa de migrenă. Planta costă 15 lei în piețe!
CSID
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor