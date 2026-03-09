Prima pagină » Tehnologie » 5 greșeli care îți distrug laptopul fără să îți dai seama

5 greșeli care îți distrug laptopul fără să îți dai seama

Durata medie de viață a unui laptop este de doi până la cinci ani, dar câteva ajustări simple o pot extinde semnificativ. Experții recomandă măsuri rapide pe care le puteți aplica acum.
Durata medie de viață a unui laptop este între doi și cinci ani. Cu trecerea timpului, programele se deschid mai greu, bateria ține mai puțin, iar unele aplicații nu mai pot fi rulate. Experții spun că multe dintre aceste probleme pot fi prevenite sau amânate cu ajustări simple și rapide, notează El Economista.

De ce se degradează laptopurile mai repede decât ar trebui

Laptopurile sunt printre cele mai solicitate dispozitive din casă. Sunt folosite pentru muncă, studiu, divertisment și sarcini administrative. Tocmai această utilizare intensă, combinată cu neglijarea întreținerii de bază, accelerează uzura. Supraîncălzirea, bateria ținută constant la 100% și praful acumulat în interior sunt printre principalele cauze ale degradării premature.

Primul pas este simplu: nu acoperiți orificiile de ventilație ale laptopului. Utilizarea pe suprafețe moi, cum ar fi perne sau pături, blochează aerul și provoacă supraîncălzire. Curățarea internă a ventilatoarelor o dată pe an elimină praful acumulat și previne același risc. De asemenea, laptopul nu trebuie lăsat expus la soare sau la temperaturi ridicate. Depozitarea într-un loc răcoros prelungește semnificativ durata de viață a componentelor.

Bateria nu trebuie ținută mereu la 100%

Mulți utilizatori lasă laptopul conectat permanent la priză. Această obișnuință degradează bateria mai rapid decât utilizarea normală. Producătorii precum Lenovo sau Samsung oferă instrumente software – Lenovo Vantage, respectiv Samsung Settings – care limitează încărcarea la 80% pentru a proteja bateria pe termen lung. Dacă dispozitivul dvs. oferă această opțiune, activarea ei poate face o diferență vizibilă în timp.

Înlocuirea HDD cu SSD, cea mai eficientă intervenție

Dacă laptopul dvs. are un hard disk clasic (HDD), înlocuirea cu o unitate solid state (SSD) poate revitaliza imediat un dispozitiv lent. Este una dintre cele mai eficiente intervenții hardware pe care le puteți face și nu necesită achiziționarea unui laptop nou.

