Începe înflorirea migdalilor. Acestea sunt cele mai bune locuri din vestul Europei unde pot fi admirați

Datele diferă de la un an la altul, iar iarna aceasta a fost mai rece decât de obicei, însă încă de la finalul lunii ianuarie au început evenimente și activități legate de migdalii în floare, a căror frumusețe conectează vizitatorii cu natura și tradițiile locale. Spania are propriul său „hanami”, iar unele zone devin adevărate mări de alb și roz.

Mula, regiunea Murcia

Nord-vestul Murciei se transformă într-un spectacol al simțurilor, alături de înflorirea piersicilor din Cieza și a florilor de portocal din Valea Ricote. În Mula are loc „Fiesta del Almendro”, între 31 ianuarie și 20 martie, cu trasee tematice, degustări și ateliere dedicate culturii migdalului.

Guadalest, provincia Alicante

Clima blândă a Costa Blanca face ca migdalii să înflorească din plin în februarie. Zone precum Vall de Pop, Sierra de Aitana și valea Guadalest sunt acoperite de flori roz care contrastează spectaculos cu peisajul montan și cu satul Guadalest, considerat unul dintre cele mai frumoase din Spania.

Serra de Tramuntana, Mallorca

Mallorca oferă numeroase trasee pentru a admira migdalii înfloriți, mai ales între sfârșitul lunii ianuarie și mijlocul lui februarie. Sunt recomandate drumurile din zona Pla de Mallorca, traseele din Bunyola și satele Selva, Caimari, Binibona sau Moscari, unde milioane de migdali colorează insula.

Quinta de los Molinos, Madrid

În capitală, unul dintre cele mai populare locuri pentru a vedea migdalii în floare este parcul Quinta de los Molinos, situat lângă stadionul Metropolitano. Alte puncte urbane includ grădinile din Retiro și Casa de Campo.

Villalpardo, provincia Cuenca

Zona cuprinde aproximativ 3.500 de hectare de migdali care creează un adevărat paradis roz. Localitatea este cunoscută și pentru produsele tradiționale pe bază de migdale, realizate de producători locali.

Axarquía, provincia Málaga

Regiunea este una dintre cele mai spectaculoase din sudul Spaniei în perioada înfloririi migdalilor. Câmpurile dintre Vélez-Málaga și La Corumbela, precum și zonele din jurul Ronda sau Guaro, oferă peisaje impresionante.

Santiago del Teide, Tenerife

Primii migdali care înfloresc în Spania apar în nord-vestul insulei Tenerife. Florile albe se îmbină cu peisajul vulcanic și cu silueta muntelui Teide. Fenomenul poate fi admirat și pe alte insule Canare, precum La Palma sau Gran Canaria.

Arbeca, provincia Lleida

Comarca Les Garrigues este considerată una dintre cele mai frumoase zone din Catalonia pentru acest spectacol natural. În jurul localității Arbeca se pot face trasee ghidate printre migdali, unele încheiate cu degustări locale.