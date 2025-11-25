Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi acționat extrem de minuțios. În prima fază, au filat cu o dronă proprietatea lui Dumitru Rotaru, primar al comunei Bordei Verde (Brăila), și, după ce au realizat o ”hartă” a camerelor de supraveghere, au intrat cu cagule în casă, de unde au dispărut cu bani și bijuterii însumând 300.000 de lei.

Pontul le parvenise de la un complice, care cunoștea programul primarului, dar și faptul că acesta deține în vilă diferite sume de bani.

În rechizitoriul înaintat instanței, procurorii au arătat că unul dintre inculpați, ”în condițiile în care locul faptei fusese anterior minuțios analizat, inclusiv prin ridicarea în repetate rânduri a unei drone care a survolat zona, cunoscând astfel întreaga configurație a imobilului, dar și aspecte legate de poziționarea camerelor de supraveghere amplasate, împreună cu alte persoane, purtând cagule și mănuși, a pătruns fără drept, prin partea din spate a curții imobilului persoanei vătămate (singura zonă din curtea locuinței unde nu existau camere de supraveghere video)”.

Suspecții cunoșteau ”la pont” că, în noaptea respectivă, primarul nu se afla în localitate, așa că au acționat nestingheriți și, ”dintr-o comodă, au sustras sumele de 80.000 lei, 5.000 euro, aproximativ 1.000 dolari și 200-250 grame bijuterii din aur, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu estimat la suma de 300.000 lei”.

Cu toate că proprietatea era împânzită de camere de supraveghere, hoții n-au putut fi probați curând. Ei au fost reținuți la o distanță de după opt luni de la comiterea jafului din cauză că plănuiseră minuțios lovitura, iar dovezile împotriva lor erau ca și inexistente.

La perchezițiile domiciliare a fost însă găsită drona cu care suspecții filaseră vila și, mai mult, aceasta avea înregistrare pe ea imagini cu proprietatea părții vătămate. Ancheta a demonstrat ulterior că pontul provenise de la fiul unei vecine a primarului, care, de altfel, lucrase la ferma lui Dumitru Rotaru.

La primul termen din acest dosar, judecătorii au constatat legalitatea sesizării instanţei, așa încât procesul va începe cel mai probabil în prima parte a anului viitor.