India retrage din uz avioanele de vânătoare MiG-21 după șase decenii

Retragerea subliniază urgența ca forțele aeriene indiene să-și extindă și să-și modernizeze flota aeriană pentru a contracara potențialele amenințări pe două fronturi din partea rivalilor săi arhi-rivali, China și Pakistan.

După scoaterea din serviciu, forțele aeriene rămân cu 29 de escadrile de avioane de vânătoare, mult sub cele 42 aprobate la un moment dat de guvern.

Fiecare escadrilă cuprinde 16-18 avioane de vânătoare.

„Dacă scăderea flotei de avioane de vânătoare a Indiei nu este oprită rapid, va fi dificil să se contracareze adversarii vecini care dispun de avioane avansate pentru războiul modern”, a declarat N.C. Bipindra, analist în domeniul apărării din New Delhi.

India mizează pe accelerarea introducerii avioanelor de luptă ușoare Tejas fabricate în țară și, eventual, pe achiziționarea de avioane de luptă străine care ar fi construite în mare parte la nivel local pentru a suplini forța sa în scădere, au declarat oficialii guvernamentali, potrivit AP.

India operează în prezent o flotă de avioane Rafale, Mirage 2000, Su30, MiG-29 și Tejas, fabricate în Franța, printre altele.

Coloana vertebrală a forțelor aeriene indiene

Intrat în serviciu în anii 1960, avionul MiG-21 cu botul ascuțit a constituit coloana vertebrală a forțelor aeriene indiene și a participat la războaiele cu Pakistanul și China. Însă accidentele frecvente ale avionului de luptă supersonic au ridicat probleme de siguranță. În ciuda mai multor modernizări, tehnologia avionului a rămas învechită și dificil de întreținut.

Conform datelor oficiale, India a achiziționat 872 de avioane MiG de diferite modele între 1966 și 1980, devenind astfel cel mai mare operator al acestui tip de avion din lume.

Între 1971 și aprilie 2012, au fost raportate 482 de accidente cu avioane MiG, în care au murit 171 de piloți, 39 de civili, 8 membri ai personalului de serviciu și 1 membru al echipajului. Erorile umane și problemele tehnice au fost citate ca fiind cauzele.

Datele privind accidentele nu au mai fost actualizate de atunci.

Accidentele au adus avioanelor de vânătoare porecla sinistră de „sicrie zburătoare” și au inspirat un film de succes de la Bollywood, „Rang De Basanti”, din 2006, bazat pe moartea unui tânăr pilot de MiG-21.

Rămas bun

Vineri, avionul de vânătoare a primit un rămas bun plin de culoare, cu o ultimă ieșire condusă de șeful Forțelor Aeriene, mareșalul AP Singh, în prezența ministrului apărării Rajnath Singh, la baza aeriană Chandigarh din nordul Indiei. La aterizare, avionul de vânătoare a fost întâmpinat cu un salut cu tunuri de apă.

„MiG-21 se distinge prin faptul că este un avion care a antrenat generații de piloți de vânătoare indieni. A fost o bucurie să zbor cu el. M-a făcut pilotul de vânătoare care sunt astăzi”, a declarat căpitanul Indranil Nandi, din cadrul Forțelor Aeriene.

MiG-21 a fost cândva cel mai exportat avion de vânătoare, dar doar câteva țări, printre care Cuba, Yemen, Siria, Coreea de Nord și unele națiuni africane, mai zboară acum cu variantele actualizate, în număr limitat.

Pentru a-și spori forța de luptă epuizată, forțele aeriene au încheiat un contract pentru achiziționarea a 87 de avioane Tejas de la compania de stat Hindustan Aeronautics Limited. Livrările preconizate pentru anul trecut au fost întârziate în mare parte din cauza lipsei de motoare care trebuie importate din SUA.

Joi, Ministerul Apărării a semnat un alt contract cu Hindustan Aeronautics Limited pentru achiziționarea a încă 97 de avioane Tejas pentru forțele aeriene. Livrările sunt preconizate să înceapă în 2027.

Forțele aeriene iau în considerare, de asemenea, o propunere aflată într-un stadiu incipient de achiziționare a avioanelor de vânătoare Rafale, care ar urma să fie construite la nivel local de compania franceză Dassault Aviation, în parteneriat cu o firmă indiană.

Statele Unite sunt, de asemenea, interesate să furnizeze Indiei avioane de vânătoare F-35, dar New Delhi nu și-a manifestat încă intenția, deoarece insistă asupra achiziționării de avioane fabricate la nivel local.