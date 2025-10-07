Pentagonul urmează să aprobe avionul de vânătoare de nouă generație al Marinei SUA, după două luni de întârziere

Va fi un efort de miliarde de dolari pentru un avion considerat esențial în eforturile SUA de a contracara China.

Boeing Co și Northrop Grumman Corp concurează pentru a fi alese să producă avionul, denumit F/A-XX. Noul avion bazat pe portavion va înlocui flota F/A-18E/F Super Hornet a Marinei, care este în serviciu din anii 1990.

Decizia de a merge mai departe cu selecția a fost luată vineri de secretarul apărării Pete Hegseth, a declarat oficialul american și una dintre persoane, potrivit Reuters.

Marina SUA ar putea anunța câștigătorul competiției pentru construirea avionului de vânătoare încă din această săptămână, a declarat una dintre persoane. Însă obstacolele de ultim moment au întârziat progresul avionului Marinei în trecut și ar putea face acest lucru din nou, au declarat surse.

Marina și Pentagonul nu au răspuns la mai multe solicitări de comentarii.

Întârzierile în cazul F/A-XX pun în evidență întrebări mai ample despre viitorul aviației navale și rolul portavioanelor în confruntarea cu China. Întârzierea programului sau privarea acestuia de fonduri ar putea lăsa Marina fără un avion de vânătoare modern capabil să opereze de pe portavioane în anii 2030 și după aceea, subminând potențial capacitatea flotei de a-și proiecta puterea.

Se preconizează că F/A-XX va avea capacități avansate de camuflaj, autonomie și rezistență îmbunătățite, precum și capacitatea de a se integra atât cu avioane de luptă fără pilot, cât și cu sistemele de apărare aeriană ale Marinei bazate pe portavioane.

Motivul întârzierii

O dispută privind finanțarea, care a avut loc în primăvară și vară între Pentagon și Congres, a întârziat avansarea programului.

Pentagonul a solicitat 74 de milioane de dolari pentru avionul cu reacție, pentru a-l menține la „finanțarea minimă pentru dezvoltare”. Unii oficiali ai Pentagonului au încercat să amâne programul cu până la trei ani, invocând îngrijorări legate de capacitatea ingineriei și a lanțului de aprovizionare, a raportat Reuters în luna mai.

Congresul și Marina Militară au dorit să avanseze cu atribuirea unui contract. Congresul a alocat 750 de miliarde de dolari pentru a accelera proiectul avionului F/A-XX în cadrul proiectului de lege privind reducerea masivă a impozitelor și cheltuielilor, care a fost promulgat în această vară. În plus, Congresul a alocat 1.4 miliarde de dolari suplimentari pentru F/A-XX în anul fiscal 2026.

Pe lângă disputa privind finanțarea, în timpul întârzierii de câteva luni s-a dezbătut și dacă contractorii din domeniul apărării Northrop și Boeing vor avea dificultăți în a construi avionul la timp.

Oficialii din domeniul apărării au dezbătut dacă Boeing ar putea angaja suficienți ingineri pentru proiect după ce a câștigat în martie contractul pentru construirea avionului F-47 al Forțelor Aeriene ale SUA, au declarat surse. De asemenea, au dezbătut dacă Northrop ar fi afectat de costurile crescânde ale programului de rachete balistice intercontinentale Sentinel, menit să înlocuiască rachetele Minuteman III învechite, au declarat sursele.

Când vor putea fi folosite

Numărul de avioane F/A-XX, valoarea și calendarul exact al programului rămân clasificate, dar contractele anterioare de acest tip – cum ar fi cel pentru F-35 – au avut o valoare de zeci de miliarde de dolari pe durata lor de viață.

Marina SUA intenționează în continuare să cumpere peste 270 de avioane F-35C de la Lockheed Martin Corp pentru flota sa de portavioane. La începutul acestui an, Lockheed Martin,a fost eliminată din competiția F/A-XX.

Primele avioane de producție sunt așteptate să intre în serviciu în anii 2030, în timp ce avioanele F/A-18 sunt așteptate să rămână în serviciu până în anii 2040.