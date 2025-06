Ion Cristoiu: De la avionul privat de lux la mersul în patru labe

Președintele preaplin Nicușor Dan a fost în prima sa călătorie externă, la Vilnius, la ceva, o sintrofie, o organizație, o inițiativă, nu știu, B9, ceva cum era în perioada interbelică Mica Înțelegere. Țările astea mai mici făceau așa și ele, niște înțelegeri care, sigur, se făceau pulbere când intrau micele înțelegeri în raport cu marile înțelegeri. Domnia sa a plecat cu un avion militar Spartan.

Vai de mine, ce cântări! Cum s-a dus el cu avionul ăla militar și cum a ajuns! Și acolo a fost pus în primul rând, nu în ultimul rând. Cum a fost aplaudat! A fost aplaudat că a zis „e prima dată când vin aici” și, mă rog, ei l-au aplaudat.

Și eu, dacă mă duceam, mă aplaudau. Această cântare a mersului cu avionul militar mă face pe mine, mă obligă să atrag atenția asupra unei campanii, dacă se poate spune, unui fenomen. Asemănător cu fenomenele, cum sunt, anormale, meteorologice.

Și anume, obsesia demnitarilor, a politicienilor de a călători cu mijloace de transport cât mai modeste. Totul a pornit de la Klaus Iohannis, care în călătoriile în străinătate își lua un avion privat.

Și după asta a început o bătălie între politicieni: cine și cu ce mijloc mai modest merge? A venit Bolojan și a introdus avionul de linie. A plecat cu avionul de linie și a pus singur valiza, și a zâmbit stewardesei, și și-a pus singur și centura.

Și și-a suflat nasul singur. Și, vai, ce om modest! Ba chiar a cărat valiza SPP-istului. Apoi a venit Nicușor Dan. Tot așa. Avion de linie, când s-a dus la meetingul de la Varșovia. Uau! A plecat cu avionul de linie. A stat la coadă.

S-a dus și și-a cumpărat singur un sandwich. Și și-a cărat singur valiza. Și s-a șters singur la nas.

Deci, constatăm o evoluție. Eu cred că deocamdată am ajuns la… Și acum s-a considerat că avionul ăsta militar este sub avionul de linie.

Zicem așa: am avut avionul prezidențial pe vremea lui Iliescu. După aceea am avut avionul privat de lux pe vremea lui Iohannis. Apoi am avut avionul de linie, al lui Bolojan și al lui Nicușor Dan.

Acum Nicușor Dan a ajuns la avion militar. Eu cred că următoarea fază va fi mers cu căruța taca-taca-taca.

Nu, cu caleașca. După asta va fi și cu căruța, prima dată căruța cu cai, și apoi căruța cu boi. Și apoi va fi mersul pe jos, ca badea Cârțan. Deci eu cred că asta este… Sigur că, între timp, România se va prăbuși și va crește deficitul bugetar, nu va avea politică externă.

Nu contează. Contează faptul că politicienii noștri, în frunte cu președintele, sunt preocupați de a călători cât mai modest.

Deci nouătatea… politicienii au hotărât să se schimbe. Gata, au zis: „Noi ne schimbăm, nu ne mai aleg ăștia și, în consecință, o să mergem pe jos”. Eu zic că următorul va fi mersul în patru labe.

Târâș nu, că-i prea la limită. Și va fi, să vă spun așa: de la avionul privat de lux al lui Klaus Iohannis, la mersul în patru labe al președintelui Nicușor Dan.