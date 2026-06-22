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Irineu Darău, atac la guvernul Veștea: O caricatură politică, plină de aranjamente de culise și trădări

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a lansat un atac dur la adresa Guvernului propus de Adrian Veștea, acuzând că a încercat să formeze o majoritate parlamentară „a tot ceea ce este mai rău în politica românească”.
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Radu Mocanu
22 iun. 2026, 22:58, Politic
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Ministrul Darău a lansat atacuri dure la adresa lui Adrian Veștea și a susținătorilor politici. În încercarea de formare a unui guvern, Veștea s-a bazat pe susținerea Partidului Social Democrat și s-a arătat deschis și pentru susținerea din partea AUR. 

Luni seara, înainte de vot a mers chiar la sediul partidului condus de George Simion pentru discuții privind planul de guvernare și o eventuală susținere la votul din plenul reunit. 

„Ați încercat cu disperare o coalizare a tot ceea ce este mai rău în politica românească. Forțele antireforme, forțele corupte, forțele antidemocratic, forțele pro rusești. Încercați o restaurația un regim fesenisto-securist, prorus, retrograd, corupt, risipitor, izolaționist. Vreți să ne duceți la pieire”, atacă Darău. 

Liderul USR l-a criticat pe Veștea și pentru apropierea față de PSD: „Ați ajuns un fost liberal, să continuați linia Iliescu-Năstase-Ponta-Dragnea-Ciolacu. Să vă fie rușine”. 

„Nu este un guvern acesta. Este o caricatură politică, plină de aranjamente de culise, plină de trădări și făcută doar cu interesul pentru funcții și compromisuri. Nu doriți reforme, nu este nimic onest în demersul dumneavoastră. Mi-e rușine de rușinea dumneavoastră”, continuă Darău atacul. 

„Așa arată un trădător, așa arată un iliberal, așa arată un fripturist, așa arată definiția corupției morale”, conchide ministrul. 

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