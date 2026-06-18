Adrian Veștea a amânat depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare / PSD va decide duminică dacă intră în Guvernul Veștea

UPDATE Ședința PSD în care se decide intrarea la guvernare va avea loc duminică, de la ora 16.00

Consiliul Politic Național al PSD, în care social-democrații vor decide dacă intră sau nu la guvernare, va avea loc duminică, de la ora 16.00.

În funcție de decizia PSD, premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să depună programul de guvernare și lista miniștrilor duminică seară sau luni dimineață.

UPDATE Ilie Bolojan le răspunde lui Grindeanu și Tomac

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a reacționat la acuzațiile lansate de președintele PSD, Sorin Grindeanu, și a negat că ar fi susținut sau negociat învestirea guvernului tehnocrat condus de Eugen Tomac.

„Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite. Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție”, notează liderul liberal.

UPDATE Președintele PPE a discutat cu Ilie Bolojan

Președintele Partidului Popular European (PPE) Manfred Weber spune, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, că a avut joi dimineața o discuție telefonică „excelentă” cu premierul Ilie Bolojan.

Manfred Weber susține că i-a mulțumit pentru politicile clare pe care le pune în aplicare în cadrul Guvernului și că a discutat despre situația politică din România.

„România trebuie să-și continue drumul spre reforme și modernizare. Aceasta este așteptarea cetățenilor, aceasta este ceea ce va face România mai puternică în viitor și aceasta este angajamentul pe care Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal și-au asumat să-l îndeplinească”, scrie președintele PPE.

UPDATE Sorin Grindeanu, despre varianta guvernului minoritar: Cu ce voturi trece?

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a criticat joi varianta de guvern minoritar, subliniind că din cauza aritmeticii parlamentare, un astfel de guvern ar putea trece doar cu voturile din zona suveranistă.

„În acest moment, vin cei de la PNL și îmi spun, hai să votăm un guvern minoritar. Nu sunt de acord”, a declarat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

Acesta a explicat că o astfel de inițiativă ar putea trece doar cu voturi venite din zona suveranistă.

„Cu ce voturi trece? Cu voturi de tipul acela de care spuneți dumneavoastră. În acest moment, în Parlament, avem, dacă vreți, o împărțire aproape egală în trei forțe, să spunem, trei grupuri mari politice. Pe de o parte PSD, să spunem, pe de altă parte PNL, USR și UDMR și pe de altă parte grupul suveraniștilor”, explică liderul PSD.

UPDATE PSD decide duminică dacă intră în Guvernul Veștea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va decide duminică dacă intră sau nu în Guvernul condus de Adrian Veștea.

„PSD trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”, a declarat Sorin Grindeanu.

„În zilele următoare, noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare”, a declarat liderul PSD.

UPDATE Adrian Veștea amână depunerea listei de miniștri

Premierul desemnat Adrian Veștea ar fi amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei de miniștri, potrivit surselor G4Media.

UPDATE Petrișor Peiu respinge susținerea Guvernului

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a respins categoric posibilitatea ca partidul să voteze pentru învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea, după ce colegul său, deputatul Mohammad Murad, a afirmat că parlamentarii formațiunii ar putea susține noul Executiv.

Peiu a insistat că AUR nu are niciun motiv să voteze în favoarea unui Executiv din care nu face parte și a criticat programul de guvernare prezentat de premierul desemnat.

„Programul lor de guvernare este același ca programul Bolojan, ca programul Tomac. Nicio referire la reducerea TVA, nicio referire la reducerea impozitului pe profit, nicio referire la indexarea pensiilor și așa mai departe. Toate chestiunile care sunt importante pentru noi nu apar acolo”, a declarat liderul AUR.

Despre ce vor face deputații și senatorii AUR la votul de încredere din Parlament, Peiu a afirmat simplu: „Nu vom vota. Sau chiar nu vom fi în sală. Una din două”.

UPDATE Mircea Abrudean: Congresul extraordinar al PNL este un pas necesar

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că organizarea unui Congres extraordinar al PNL este necesară, în contextul actualei situații politice.

„În perioadele complicate, amânarea deciziilor nu ajută. Din contră, este nevoie de asumare. Tocmai de aceea, organizarea unui Congres Extraordinar al PNL este un pas necesar. Miza este ca partidul să își clarifice rapid direcția și să își concentreze eforturile asupra provocărilor reale ale României. Doar aşa putem contribui la dezvoltarea și modernizarea țării”, a transmis Mircea Abrudean, joi, pe Facebook.

Știrea inițială

„Mâine, joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”, a anunțat miercuri seara Adrian Veștea.

Premierul desemnat a spus că obiectivul este găsirea unui echilibru între nevoile societății și posibilitățile bugetare ale statului.

„Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil”, a transmis Adrian Veștea.

Premierul desemnat s-a declarat încrezător că România va avea „în foarte scurt timp” un guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate și predictibilitate.

PSD și-a convocat parlamentarii joi, de la ora 11:00, într-o ședință de grupuri reunite, la Palatul Parlamentului, în contextul depunerii de către premierul desemnat Adrian Veștea a listei Cabinetului și a programului de guvernare, au precizat surse din partid.

În PNL, conducerea partidului a decis convocarea Consiliului Național Extraordinar pentru vineri, 19 iunie, în format online, iar Congresul extraordinar al formațiunii este propus pentru duminică, 21 iunie, la Romexpo. Ilie Bolojan a transmis că PNL are nevoie de „claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc”.