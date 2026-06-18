Sorin Grindeanu, despre varianta guvernului minoritar: Cu ce voturi trece? Nu se poate altcumva să faci majorități

„În acest moment, vin cei de la PNL și îmi spun, hai să votăm un guvern minoritar. Nu sunt de acord”, a declarat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

Acesta a explicat că o astfel de inițiativă ar putea trece doar cu voturi venite din zona suveranistă.

„Cu ce voturi trece? Cu voturi de tipul acela de care spuneți dumneavoastră. În acest moment, în Parlament, avem, dacă vreți, o împărțire aproape egală în trei forțe, să spunem, trei grupuri mari politice. Pe de o parte PSD, să spunem, pe de altă parte PNL, USR și UDMR și pe de altă parte grupul suveraniștilor”, explică liderul PSD.

Grindeanu a explicat că o majoritate se poate face doar prin consens între marile partide, subliniind că PSD nu a exclus niciodată refacerea fostei coaliții.

„În acest moment se poate face o majoritate refăcând fosta coaliție și ajungem la peste 300 de voturi. Dar nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR. Așa că aceste lucruri, de la mine n-ați auzit vreodată. De la ceilalți ați auzit că ei nu mai fac majorități cu PSD-ul? Dar cu cine fac?”, conchide social-democratul.